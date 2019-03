Uomini e Donne | Maria De Filippi furiosa con i volti del Trono Over | provvedimenti in

Anticipazioni Uomini e donne : Gemma non smette di sognare - Rocco chiude con le dame : La situazione sentimentale di Gemma Galgani e Rocco Fredella continua ad appassionare i telespettatori di Uomini e donne. Nelle ultime puntata del Trono Over trasmesse su Canale 5, dama e cavaliere hanno confermato di avere smesso di frequentarsi e non si sono risparmiati diverse accuse reciproche. Lui ha chiamato in causa la convinzione che lei sia interessata solo alla visibilità televisiva, mentre lei lo ha rimproverato per avere contattato ...

Uomini e Donne/ Nuovo confronto tra Andrea e Teresa oggi - Trono Classico - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico. Valentina Galli attacca Luigi Mastroianni dopo la scelta: 'Ha preso in giro se stesso e Irene'

Tronista di Uomini e Donne Diventa Mamma! : Lieto evento per Giorgia Lucini. L’ex Tronista di Uomini e Donne, ed ex fidanzata di Andrea Damante ha dato alla luce il suo primogenito. L’annuncio di Giorgia e del compagno Federico! Parliamo oggi di Giorgia Lucini, ex Tronista di Uomini e Donne ed ex fidanzata di Andrea Damante, prima che salisse sul trono di Maria De Filippi! Ma non è di questo che vogliamo parlarvi, bensì di un lieto evento. Giorgia infatti è Diventata mamma del ...

Uomini e Donne oggi : tornano Andrea e Teresa - baci e scontri in studio : oggi Uomini e Donne: le scuse di Andrea Dal Corso a Teresa Langella oggi torna in onda il Trono Classico. Il pubblico di Uomini e Donne scopre finalmente cosa è accaduto tra Andrea e Teresa dopo il loro primissimo confronto in studio. Lui è andato a Napoli dall’ex tronista, ma lei si trovava a roma […] L'articolo Uomini e Donne oggi: tornano Andrea e Teresa, baci e scontri in studio proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Gemma e Rocco : “Hai fatto bene a lasciarlo. Scappa!” : Gemma e Rocco si sono lasciati davvero? La Galgani alla ricerca del vero principe azzurro Rocco e Gemma non stanno più insieme. E questa volta per davvero. Lui ha cominciato a frequentare nuove dame, lei invece spera ancora di trovare il principe azzurro, nonostante tutte le delusioni d’amore ricevute. Crede ancora nell’amore e sa che […] L'articolo Uomini e Donne, Gemma e Rocco: “Hai fatto bene a lasciarlo. ...

Lucia Bramieri presenta il nuovo fidanzato : è un ex cavaliere di Uomini e Donne : Ospite di Pomeriggio Cinque, Lucia Bramieri ha presentato al pubblico il suo nuovo fidanzato Gianluca Mastelli, più giovane di lei di dieci anni. Ai telespettatori il volto dell'uomo non è nuovo: anche Barbara D'Urso, da subito, ha affermato che le era sembrato di averlo già visto, ed in effetti il passato televisivo del Mastelli è venuto fuori durante l'intervista. Gianluca ha partecipato quattro anni fa al trono over di Uomini e Donne, ma la ...

Gossip Uomini e donne : Nilufar nega un nuovo amore - bacio per De Lellis e Andrea : Gli ex protagonisti di Uomini e donne continuano ad attirare l'attenzione dei fan dello storico dating show condotto da Maria De Filippi. Sebbene le telecamere per loro si siano definitivamente spente, con una scelta più o meno discussa, la situazione sentimentale di ex tronisti e corteggiatori continua a essere tenuta sotto controllo attraverso i social network o le riviste di Gossip. È questo il caso di Giulia De Lellis, tornata a far parlare ...

Anticipazioni Uomini e donne : rottura definitiva tra Teresa e Dal Corso - spunta Guendalina : Il Trono Classico di Uomini e donne continua ad occuparsi di Teresa Langella nonostante il suo perCorso nel programma sia ufficialmente giunto al termine con la puntata serale della scelta trasmessa il 15 febbraio. La cantante napoletana sarà ospite proprio dell'appuntamento in onda oggi 14 marzo, durante il quale racconterà dell'incontro con Andrea Dal Corso. Lui l'ha raggiunta al castello, dove lei si trovava per la registrazione della scelta ...

Uomini e Donne anticipazioni : nuovo confronto tra Teresa e Andrea : Andrea Dal Corso ci prova con Teresa Langella: le anticipazioni di UeD Oggi pomeriggio alle 14.45 su Canale5 andrà in onda una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. Il primo appuntamento settimanale con il filone junior della trasmissione condotta da Maria De Filippi, riserverà sorprese inaspettate per i telespettatori. Teresa Langella e Andrea Dal Corso saranno di nuovo protagonisti in studio. Dopo l’ultimo confronto nel ...

Anticipazioni Uomini e donne : il ripensamento di Andrea - Giulia in esterna con Manuel : Dopo tre giorni dedicati al Trono Over, le Anticipazioni di Uomini e donne relative alla puntata di oggi 14 marzo segnalano l'entrata in scena del Trono Classico. A partire dalle ore 14:45, Canale 5 lascerà spazio alle vicende dei tronisti Angela Nasti, Giulia Cavaglià e Andrea Zelletta, oltre che al ritorno in studio di Teresa Langella. Quest'ultima racconterà di essere stata contattata da Andrea Dal Corso, che l'ha raggiunta al castello in ...

Uomini e Donne news - Ivan e Sonia tatuaggio : un messaggio importante : Ivan e Sonia Uomini e Donne, la ragazza fa un tatuaggio speciale Non si separano un attimo, Sonia e Ivan di Uomini e Donne. La storia va a gonfie vele. Quelli che hanno detto che sarebbero durati solo due giorni adesso dovrebbero ricredersi… dureranno forse pochi mesi? Nessuno ha la sfera di cristallo, ma Ivan […] L'articolo Uomini e Donne news, Ivan e Sonia tatuaggio: un messaggio importante proviene da Gossip e Tv.

Uomini e donne - Giulia De Lellis e quella foto che la inchioda : da chi è tornata... : Il primo amore non si scorda mai. Dopo la fine della love story con Irama, Giulia De Lellis è stata pizzicata dai paparazzi di Chi nella nuova casa di Andrea Damante. La foto non lascia dubbi: i due si scambiano un tenero bacio. Già la scorsa settimana il settimanale di Alfonso Signorini aveva lanci

Gossip Uomini e Donne : Lorenzo e Claudia insieme da un mese - Giorgia Lucini è mamma : Sono due ex protagonisti di Uomini e Donne ad animare il Gossip delle ultime ore con le loro vicende personali: Giorgia Lucini, per esempio, è diventata mamma del piccolo Riccardo il 13 marzo, e ad annunciarlo sui social network è stato il neo papà Federico Loschi. Lorenzo Riccardi, invece, ha usato Instagram per festeggiare un importante traguardo con la sua Claudia Dionigi: i due ragazzi, infatti, proprio oggi stanno celebrando il loro primo ...

Marco Cartasegna/ Video - ex Uomini e Donne spiega la Tav - ma sugli avvisi di gara... : Marco Cartasegna, ex tronista di Uomini e Donne, e imprenditore digitale, spiega la Tav, ma scivola sugli avvisi di gara...