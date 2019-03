Samsung annuncia le nuove DRAM LPDDR4X da 12 GB per dispositivi mobili

Samsung annuncia le patch di sicurezza di marzo : ecco chi dovrebbe riceverle : Samsung annuncia le nuove patch di sicurezza di marzo 2019: ecco quali sono le vulnerabilità risolte e quali dovrebbero essere i dispositivi del produttore a riceverle. L'articolo Samsung annuncia le patch di sicurezza di marzo: ecco chi dovrebbe riceverle proviene da TuttoAndroid.

I Samsung Galaxy S stanno per annunciare l'addio : L'azienda sta esaminando tutte le opportunità, in modo da scegliere appellativi più attraenti e intuitivi per incuriosire e conquistare gli utenti del mondo. Attendiamo le novità che arriveranno ...

Samsung annuncia le Bixby Routines e altre funzionalità in arrivo sull’assistente virtuale : Samsung annuncia nuove funzionalità per Bixby, alcune delle quali (per ora) riservate ai Galaxy S10: ecco le Bixby Routines, miglioramenti per Bixby Vision, il voice unlock a schermo spento e la possibilità di rimappare il tasto. L'articolo Samsung annuncia le Bixby Routines e altre funzionalità in arrivo sull’assistente virtuale proviene da TuttoAndroid.

Perché l’UNPACKED 2019 di Samsung è stato importante : Galaxy S10 - Galaxy Fold e tutti i prodotti annunciati : Facciamo un bel riepilogo dei prodotti presentati da Samsung durante l'evento Galaxy UNPACKED 2019 di oggi, 20 febbraio: ecco Samsung Galaxy S10, S10e, S10+, Galaxy Fold, Galaxy Buds, Galaxy Watch Active, Galaxy Fit e Fit e. L'articolo Perché l’UNPACKED 2019 di Samsung è stato importante: Galaxy S10, Galaxy Fold e tutti i prodotti annunciati proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 9 verrà annunciato lo stesso giorno di Samsung Galaxy S10 : Xiaomi Mi 9 verrà annunciato ufficialmente in Cina il prossimo 20 febbraio, lo stesso giorno del Samsung Galaxy UNPACKED 2019. L'articolo Xiaomi Mi 9 verrà annunciato lo stesso giorno di Samsung Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Samsung annuncia le patch di sicurezza di febbraio per i suoi smartphone : A un paio di giorni dal rilascio delle patch da parte di Google, Samsung illustra il contenuto delle proprie patch, non ancora rilasciate. L'articolo Samsung annuncia le patch di sicurezza di febbraio per i suoi smartphone proviene da TuttoAndroid.

Vodafone annuncia Android 9 Pie per Samsung Galaxy S9 - S9+ e Note 9 : Samsung Galaxy S9, S9+ e Note 9 brand Vodafone riceveranno l'aggiornamento ad Android 9 Pie e Samsung One UI entro la fine della settimana: ad annunciarlo è l'operatore stesso sul suo forum ufficiale. L'articolo Vodafone annuncia Android 9 Pie per Samsung Galaxy S9, S9+ e Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Samsung annuncia Galaxy A9 Pro (2019) con display FHD+ - Infinity-O da 6 - 4 pollici e tripla fotocamera posteriore : Samsung ha annunciato in Corea il nuovo smartphone Samsung Galaxy A9 Pro, una versione di Galaxy A8s (SM-G8870) introdotta in Cina il mese scorso. Lo smartphone è disponibile nei colori blu, grigio e verde, a un prezzo di 533 dollari corrispondenti a circa 470 euro al cambio attuale e sarà in vendita in Corea dal 28 febbraio. L'articolo Samsung annuncia Galaxy A9 Pro (2019) con display FHD+, Infinity-O da 6,4 pollici e tripla fotocamera ...

Huawei - obiettivo Samsung e il 5G - annunciato anche il primo smartphone 5G - : Ma la notizia più significativa è che il colosso cinese nel 2019 punta a diventare il primo costruttore al mondo di smartphone, scavalcando Samsung, dopo aver già superato Apple nel giugno 2018 e si ...

Samsung annuncia Exynos 7904 - un processore mobile pensato per il mercato indiano : Samsung ha appena annunciato il mobile Processor Exynos 7904, pensato appositamente per il mercato indiano con supporto per tre fotocamere posteriori. L'articolo Samsung annuncia Exynos 7904, un processore mobile pensato per il mercato indiano proviene da TuttoAndroid.