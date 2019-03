Salvini-Raggi | idea di un fondo UEFA per risarcire i danni degli ultras

I bulli a scuola - gli occhiali a raggi X - l’amicizia con Ultimo - la difesa di Salvini : Antonello Venditti si confessa : Antonello VendittiAntonello VendittiAntonello VendittiAntonello VendittiAntonello VendittiAntonello VendittiSai che te dico, io mo’ me butto ar fiume, minacciava Antonello Venditti nella sua prima canzone, Sora Rosa, scritta a 14 anni nel 1963. «Scaricavo nelle canzoni ciò che avevo dentro e la prospettiva del suicidio, invece di sembrarmi drammatica, mi pareva la soluzione del problema», racconta il cantautore a Vanity Fair, nel numero in ...

Roma - la sindaca Raggi : “Contenta che Salvini abbia accolto il mio appello per il daspo ai tifosi violenti” : Roma, la sindaca Raggi: “Contenta che Salvini abbia accolto il mio appello per il daspo ai tifosi violenti, ci vedremo a breve. Non è possibile che ad ogni partita internazionale la città debba prepararsi a scenari apocalittici. Bisogna tagliare qualunque connessione tra tifosi e barbari. Anche quei turisti che si permettono di fare quel che vogliono a Roma devono essere puniti. Derby di Roma la sera? Non mi preoccupa assolutamente”. Sulla ...

Diciotti - Carlo Nordio difende Matteo Salvini : 'Il più coraggioso'. Migranti e fascismo - 'un'enorme balla' : 'Una enorme balla'. Carlo Nordio , ex procuratore aggiunto di Venezia, parla con l' HuffingtonPost di Matteo Salvini e taglia corto sul 'pericolo fascismo in Italia' che tanti a sinistra invocano per ...

Pelonzi : romani stanchi di Hooligans - Raggi ricordi doveri a Salvini : Roma – “Ancora una volta, la Capitale diventa il palcoscenico della violenza, se Raggi stanca di Hooligans i romani lo sono ancora di piu’. Rammenti al governo amico ed in particolare al ministro Salvini i suoi doveri. Di certo sia la sindaca che il ministro degli interni sembrano assai solerti nel perseguire i diseredati che i violenti e la criminalita’. La Raggi arriva a ‘postare’ su Fb scene con ruspa sugli ...