Preparate le armi per la Battle Royale di Battlefield 5 | DICE svela uscita e trailer di

(Di giovedì 14 marzo 2019)Ladifield 5 è stata fin dall'annuncio del gioco uno dei suoi aspetti più chiacchierati. Così come uno dei più misteriosi. Dopo mesi di speculazioni e rumor incontrollati, ora gli sviluppatori die il publisher Electronic Arts hanno ben pensato dire tutta la novità su Firestorm - questo il nome della modalità in questione. Con ilvisibile poco più in basso, andiamo allora a scoprire finalmente la data diufficiale di Tempesta di Fuoco, attesa su PC, PlayStation 4 e Xbox One.Come comunicato dal filmato, ladifield 5 sarà disponibile come download gratuito a partire dal 25 marzo. Naturalmente per tutti gli acquirenti dell'ultima incarnazione della celebre saga di sparatutto in prima persona, eterna rivale di Call of Duty. Come già le anticipazioni volevano, Tempesta di Fuoco andrà a supportare 64 giocatori in ...

