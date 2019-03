Pescara | uccise la fidanzata | confermati 30 anni in abbreviato

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2019) Confermata la condanna a 30di reclusione per Davide Troilo, l’uomo che il 2 dicembre del 2016, acon 17 coltellate l’exJennifer Sterlecchini. La sentenza è stata emessa dalla Corte d’Appello dell’Aquila, presieduta dal giudice Armanda Servino, pochi minuti fa.Come richiesto in mattinata dal procuratore generale Alberto Sgambati, al quale si sono unite le parti civili, è stata dunque confermata la sentenza di primo grado emessa dal tribunale dial termine del processo con rito. La difesa dell’imputato, affidata all’avvocato Giancarlo De Marco, aveva contestato l’aggravante dei futili motivi, invocando la concessione delle attenuanti generiche, ma la Corte ha deciso diversamente. Troilo, presente in aula, è rimasto in silenzio. La madre e il fratello della vittima si sono abbracciate al momento della lettura della sentenza. ...

