Pensioni | in arrivo tagli sugli assegni previdenziali a partire da aprile

(Di giovedì 14 marzo 2019) Alle viste una beffa per migliaia di pensionati che adariceveranno la comunicazione suiche subirà l'assegno per effetto della perequazione prevista dalla nuova Legge di Bilancio entrata in vigore lo scorso primo gennaio 2019. Si tratta di una sforbiciata prevista dall'esecutivo che consentirà un'entrata nelle casse statali pari a oltre 2 miliardi di euro.daprevistiCon i nuovidegli, infatti, alle casse statali verrebbero assicurati risparmi per circa 2,29 miliardi di euro per i prossimi tre anni. Tuttavia, la rivalutazione non è prevista per gli importi fino a 1.500 euro mensili ma per gli importi superiori verranno apportate delle modifiche. Come recita la nuova circolare diramata dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, infatti, leverranno ricalcolate a decorrere dal primo ...

