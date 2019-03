Live-Non è la D’Urso | ma è proprio la D’Urso | luci abbaglianti | ospiti prezzemolini

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2019) La sera del 14 luglio 1789, giorno storico della Rivoluzione Francese, Luigi XVI di Francia sul suo diario giornaliero scriveva: “Oggi, niente di nuovo”. Dalle parti di Cologno Monzese funziona praticamente così, qualsiasi cosa accada, dopo una dose di indignazione social e giornalistica, tutto torna come prima. Ciò che esce, se esce, dalla porta rientra poi dalla finestra. Non basta, questa volta, aver scritto su carta il nome di due autori, esclusi da L’Isola dei Famosi per il Fogli-Gate, se a distanza di giorni si ritorna al punto precedente invitando nuovamente Corona a-Non è la D’Urso. Non bastano le faccette di circostanza della padrona di casa, nemmeno le scuse dell’ex re dei paparazzi. Non è in discussione il come, l’errore è nell’invito: la concessione dell’ennesima possibilità da parte di una azienda che ha sempre più bisogno di ...

