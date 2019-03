Il Regno Unito chiederà una proroga di Brexit

Brexit - il Regno Unito ha rifiutato anche il “no deal” : Alcune persone seguono l’esito del voto in diretta televisiva (foto: Jack Taylor/Getty Images) I britannici non vogliono l’accordo negoziato con l’Unione europea e non vogliono nemmeno uscire senza un’intesa con Bruxelles. Nella serata di mercoledì 13 marzo la Camera dei Comuni ha respinto un emendamento che apriva alla possibilità di un no deal, cioè il divorzio disordinato e senza accordo del Regno Unito, con un margine ...

Brexit - bocciato il no deal : si avvicina il rinvio dell’uscita dall’Ue del Regno Unito : La Camera dei Comuni britannica ha approvato un emendamento che esclude il no deal, ovvero l'uscita della Gran Bretagna dall'Ue senza un accordo. La Brexit, quindi, potrebbe andare incontro a un rinvio che domani i parlamentari britannici potrebbero formalizzare con un voto. Poi spetterà agli stati membri Ue accettare o meno la proposta.Continua a leggere

Regno Unito : crescita rivista al ribasso - nel 2019 PIL salirà solo dell'1 - 2% : "Dopo il voto di ieri rimane una grande nuvola di incertezza sul paese - ha detto Hammond - ma l'economia è notevolmente robusta" ha sottolineato il ministro. Nel 2020 il Pil salirà dell'1, per cento ...

Gli studenti del programma Erasmus+ nel Regno Unito saranno garantiti anche in caso di “no deal” : Il Parlamento Europeo ha approvato delle misure d'emergenza per finanziare tutti i progetti iniziati prima del 29 marzo

Brexit - Regno Unito taglia Pil 2019 a +1 - 2% da +1 - 6% : Londra, Regno Unito,, 13 mar., LaPresse/AFP, - La crescita nel Regno Unito raggiungerebbe solo l'1,2% nel 2019, meno dell'1,6% stimato ad ottobre. Sono le nuove stime dell'istituto pubblico Obr, ...

Brexit - Hammond : Nube incertezza incombe su economia Regno Unito : "Il voto di ieri sera lascia sul posto la Nube di incertezza che incombe sulla nostra economia e il nostro compito più urgente in questa Camera è risolvere questa incertezza", ha detto il ministro ...

Brexit - ennesima cocente sconfitta May al Parlamento. Rumor tre opzioni rimaste al Regno Unito : Westminster ha bocciato per l'ennesima volta la proposta sulla Brexit presentata di nuovo dalla premier Theresa May, dopo la cocente sconfitta dello scorso 15 gennaio.

Devil May Cry 5 in testa alle classifiche di vendita nel Regno Unito : Capcom ha messo a segno un gran colpo con il suo Devil May Cry 5, il titolo ha infatti dominato le classifiche di vendita inglesi relative alla prima settimana dalla sua pubblicazione.Come riporta Gamingbolt, Devil May Cry 5 ha venduto circa 20,872 unità e si conferma come il miglior capitolo (dal punto di vista delle vendite) dai tempi di DmC: Devil May Cry (che escludendo le varie riedizioni è stato l'ultimo capitolo pubblicato). Non si tratta ...

Boeing : Italia - Francia - Germania e Regno Unito mettono al bando il 737 Max 8 - l'Ue valuta lo stop : ... Washington sta spingendo Pechino a piazzare nuovi ordini per riequilibrare la bilancia tra le due maggiori economie del mondo, secondo la stampa statunitense.

Il Regno Unito ha coniato una moneta in memoria di Stephen Hawking : La moneta dedicata a Hawking (Royal Mint) Il Regno Unito ha deciso di omaggiare Stephen Hawking, il grande astrofisico affetto da Sla e deceduto un anno fa, il 14 marzo 2018, con una moneta. La piccola sfera di metallo, del valore di 50 penny (60 centesimi di euro circa, al cambio attuale), è entrata in circolazione il 12 marzo e si distingue dalle altre monete britanniche perché su una delle sue facce sono rappresentati un’equazione e un ...

Disastro aereo Etiopia : Italia - Francia - Germania e Regno Unito dicono stop ai Boeing 737 Max : Dopo il Disastro aereo in Etiopia sono in molti i Paesi a prendere provvedimenti: Italia, Francia, Germania e Regno Unito dicono sto ai Boeing 737 Max. E non sono gli unici. La Norwegian Air Shuttle ha deciso di lasciare a terra i suoi Boeing 737 Max 8, in seguito al Disastro aereo in Etiopia, su suggerimento delle autorità europee dell’aviazione civile. Lo ha reso noto la compagnia privata low-cost, che ha 18 apparecchi di quel ...

Il Regno Unito mette al bando i B737 Max 8 dal proprio spazio aereo : La decisione annunciata dal Regno Unito di chiudere lo spazio aereo ai velivoli Boeing 737 Max 8 , in attesa che il costruttore effettui i necessari controlli a seguito delle analisi dell'incidente ...

Disastro aereo Ethiopian - anche il Regno Unito blocca i Boeing 737 Max : L'annuncio della decisoone britannica è arrivato dalla Civil Aviation Authority (CAA) britannica, al a dire l'ente inglese sulla sicurezza dei voli, ricordando che lo stesso hanno già' fatto le autorità' di altri Paesi come Australia, Singapore, Cina, Indonesia e Malaysia. Lo stop in attesa che vengano verificate tutte le misure di sicurezza del velivolo incriminato.Continua a leggere

Regno Unito - deficit bilancia commerciale in aumento a gennaio : Cresce il deficit complessivo della bilancia commerciale della Gran Bretagna . Il disavanzo sale infatti a -3,8 miliardi di sterline nel mese di gennaio dai -3,4 miliardi di dicembre. Le attese degli ...