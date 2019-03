F1 | morto direttore di gara Charlie Whiting

Charlie Whiting - è morto a 66 anni lo storico direttore di gara della Formula 1 : A poche ore dal via ufficiale della stagione 2019 della Formula 1, in Australia, è morto improvvisamente nella notte, all’età di 66 anni, lo storico direttore di corsa Charlie Whiting. È stata la stessa Formula 1 a renderlo noto sul proprio sito internet: lascia “un enorme vuoto nello sport”, si legge. Whiting è stato vittima di un’embolia polmonare mentre si trova proprio a Melbourne per il via del primo gran premio ...

È morto a 66 anni Charlie Whiting - il direttore di corsa della Formula 1 : Charlie Whiting, direttore di corsa e delegato alla sicurezza della Formula 1, è morto nella notte a Melbourne, in Australia, dove si trovava per il primo Gran Premio del Mondiale, in programma domenica all’Albert Park. Whiting aveva 66 anni ed è

È morto Renato Cipollini - ex direttore generale dello Spezia Calcio : La Spezia - A Ferrara è morto improvvisamente a causa di un malore Renato Cipollini , ex direttore generale dello Spezia Calcio. Cipollini, 73 anni, è stato portiere di Spal, Brescia, Como, Atalanta e ...

È morto a 89 anni André Previn - famoso compositore e direttore d’orchestra : È morto a 89 anni André Previn, uno dei più famosi compositori e direttore d’orchestra di sempre, noto principalmente per le sue colonne sonore cinematografiche, tra cui quelle per Gigi (1959), Porgy and Bess (1960), Irma la dolce (1964) e My Fair Lady (1965), tutte premiate

È morto Gabriele La Porta - ex direttore di Rai Due e responsabile dei programmi notturni della RAI : È morto Gabriele La Porta, ex direttore di Rai Due e famoso soprattutto per essere stato a lungo il responsabile della programmazione notturna della RAI. Aveva 73 anni. La Porta è morto martedì 19 febbraio ma la notizia è stata