Decoro urbano | dopo Garibaldi non disturbate l’Orlando Furioso

(Di giovedì 14 marzo 2019)non– La faccenda della scritta della Garbatella, con l’invito dell’ufficio propaganda elettorale del Fronte popolare Pci-Psi a votare per, la conoscete tutti. Due operai dell’hanno sbianchettata senza capire quale oltraggio stavano compiendo verso la storia. Succede, specialmente in una città come Roma, ricca di scritte storiche e di reperti sconosciuti ai cittadini.Tra piazza Capranica e via dei Pastini, c’è una stradina, il vicolo della Spada d’Orlando. La gente passa e non si domanda che cosa ilabbia a che fare con quel posto. Eppure, chi ama Roma non può ignorare che il toponimo deriva da una fenditura che, da secoli, è incisa lì su un antico paracarro. La leggenda informa che Orlando, ancoraper fatti di cui fu testimone l’Ariosto, scatenò la sua rabbia ...

