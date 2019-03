Ciclismo | Peter Sagan | “Ho perso quattro chili | ogni anno è più dura La Sanremo

Peter Sagan non ha dubbi : “nella vita è certo solo che dobbiamo morire - ci sono cose più importanti del Ciclismo” : Peter Sagan si sente più tranquillo e meno ‘obbligato’ a dimostrare il suo valore: lo slovacco convinto che nella vita esistano cose più importanti del ciclismo Dopo tre titoli iridati, sei maglie verdi conquistate al Tour de France e le oltre cento vittorie complessive ottenute in carriera, Peter Sagan sente di avere meno pressione su di se. Il leader della Bora-Hansgrohe, intervistato da ‘Ciclismo a Fondo’, ha ...

Ciclismo - Sam Bennett : 'È bello avere l'aiuto di Peter Sagan - ma ciò mette pressione' : Dopo alcuni piazzamenti d'onore, Sam Bennett ha finalmente tagliato per primo la linea del traguardo nell'ultima tappa della Vuelta a San Juan. Un momento speciale per il velocista, che aveva in Peter Sagan un grande aiutante. "È un grande sollievo vincere qui", afferma Bennett, come riportato da Cyclingnews. "È molto bello che la squadra abbia avuto così tanta fiducia in me"....Continua a leggere

Ciclismo – Peter Sagan conquista la 3ª tappa del Tour Down Under : Bevin resta leader : Peter Sagan vince la 3ª tappa del Tour Down Under battendo Sanchez e Impey con una strepitosa volata: Pozzovivo miglior azzurro, Bevin resta leader in classifica generale Quando Peter Sagan accelera non c’è storia. Il ciclista slovacco si regala il primo successo dell’anno vincendo la terza tappa del Tour Down Under 2019. Sagan bissa il successo della passa edizione all’arrivo in salita di Uraidla, battendo dopo una straordinaria volata ...

Ciclismo - Peter Sagan corre con coperture tubeless al Tour Down Under : Con il Tour Down Under anche Peter Sagan ha dato il via alla sua stagione 2019. Il fuoriclasse slovacco ha debuttato oggi ufficialmente nella prima tappa della corsa australiana dopo aver partecipato al Criterium Down Under Classic di domenica scorsa, in cui era arrivato secondo. Oggi Sagan non ha brillato, concludendo all’ottavo posto nella volata conquistata da Elia Viviani a Port Adelaide. Ma oltre che per le prestazioni e i risultati, sul ...

Ciclismo - Down Under Classic 2019 : Caleb Ewan batte Peter Sagan - caduta per Elia Viviani : La stagione del grande Ciclismo è incominciata a tutti gli effetti col Down Under Classic 2019, appuntamento in terra australiana che anticipa il Tour Down Under (piccola corsa a tappe in programma a partire da martedì). Il criterium che precede la prima gara World Tour del 2019 è stato vinto da Caleb Ewan, l’atleta della Lotto Soudal ha festeggiato sulle strade di casa imponendosi davanti allo slovacco Peter Sagan (BORA-hansgrohe) e al ...

Ciclismo - Peter Sagan inizia la stagione con una bicicletta in alluminio : Peter Sagan sa sempre come farsi notare ed uscire dal gruppo. I modi di fare scanzonati e le tante vittorie all’insegna dello spettacolo lo hanno reso un personaggio unico nel mondo del Ciclismo, aumentando a dismisura la sua popolarità. Il tre volte Campione del Mondo ha deciso di far parlare di sé per l’avvio della nuova stagione, in programma in Australia con il Tour Down Under, anche per una scelta tecnica decisamente inconsueta. Sagan ...