Spalletti non cerca alibi | ' Lamentarmi non mi farà passare il turno' Recuperati Keita e

Mauro Icardi non giocherà il derby. Spalletti nei guai : Inter con gli uomini contati : Di seguito le novità sul caso-Icardi: non ci sono novità sul caso-Icardi. Questo significa che non c' è nulla da scrivere? Neanche per idea. Il fatto che nella giornata di ieri non sia stato fatto alcun passo avanti è la riprova che di pace si parla, ma la pace non si fa (e difficilmente a questo pu

Spalletti : 'Icardi? Non ne parlo - vi racconto gol di Politano' : Luciano Spalletti analizza così, ai microfoni di Sky Sport, il ritorno alla vittoria dell' Inter contro la Spal grazie alle reti nella ripresa di Politano e Gagliardini. 'Noi abbiamo il fuoco dentro, ...

Inter - Spalletti si gode il successo sulla Spal : “una partita di carattere. Icardi? Di lui non parlo perchè…” : L’allenatore toscano ha parlato dopo la vittoria sulla Spal, soffermandosi anche sul caso relativo a Mauro Icardi Una vittoria liberatoria, che permette all’Inter di mantenere il contatto con il Milan ad una settimana dal derby con il Milan che vale il terzo posto. Spada/LaPresse Soddisfatto Luciano Spalletti per la prova dei nerazzurri, riusciti solo nel secondo tempo a regolare i propri avversari con i gol di Politano e ...

Inter - Spalletti : 'Non parlo più di Icardi' : Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti dribbla l'argomento Icardi dopo la vittoria con la Spal. 'Non parlo più di Icardi, qualunque cosa io dica viene tradotto in maniera molto particolare. Giocherà ...

Inter - Spalletti fa chiarezza : “caso Icardi come Totti? Io non ‘tratto’ - ma sarà pronto per giocare” : Momento delicato per l’Inter che in pochi giorni si gioca una bella fetta di stagione fra Spal, Eintracht e Milan: Spalletti fa il punto della situazione e apre al ritorno di Icardi Il finale di stagione si avvicina e l’Inter entra in una settimana alquanto complicata. Tre appuntamenti da non sbagliare per i nerazzurri: prima la Spla, poi il ritorno di Europa League contro l’Eintracht Francoforte e poi il derby contro un ...

Inter - Spalletti fa chiarzza : “caso Icardi come Totti? Io non ‘tratto’ - ma sarà pronto per giocare” : Momento delicato per l’Inter che in pochi giorni si gioca una bella fetta di stagione fra Spal, Eintracht e Milan: Spalletti fa il punto della situazione e apre al ritorno di Icardi Il finale di stagione si avvicina e l’Inter entra in una settimana alquanto complicata. Tre appuntamenti da non sbagliare per i nerazzurri: prima la Spla, poi il ritorno di Europa League contro l’Eintracht Francoforte e poi il derby contro un ...

Inter - Spalletti : 'Perisic torna presto. Icardi? A me ha detto che non è pronto' : Luciano Spalletti , allenatore dell'Inter, ha parlato a Sky Sport dopo lo 0-0 contro l'Eintracht Francoforte: 'La considerazione va alla prestazione e non al risultato, quando sei dentro certi confronti dentro o fuori anche il primo dei risultati viene ...

Marotta e Wanda Nara - così Icardi va verso la tregua - ma non con Spalletti? - : L'incontro tra Marotta e Icardi era stato preparato con cura da almeno un paio di giorni , con la mediazione di Wanda Nara e di un legale nuovo, Paolo Nicoletti , già commissario della Lega Calcio, ...

Incontro Icardi-Marotta - Spalletti pensa solo alla sfida con l'Eintracht : 'non ho avuto tempo di informarmi dell'accaduto' : Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, alla vigilia della sfida di Europa League con l'Eintracht ai microfoni di Sky Sport sull'Incontro fra l'ad Marotta da un lato e Mauro Icardi e la ...

Incontro Icardi-Marotta - Spalletti pensa solo alla sfida con l’Eintracht : “non ho avuto tempo di informarmi dell’accaduto” : Tutta la sincerità di Spalletti sull’Incontro tra Icardi e Marotta nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League tra Inter ed Eintracht “Icardi? Ho sentito dell’Incontro Icardi-Marotta mentre stavo dirigendo l’allenamento. Speranza di rivederlo presto in campo? Questa partita riempie tutti i miei pensieri. Non c’è spazio per pensare ad altro“. Lo ha detto il tecnico dell’Inter, ...

Cagliari Inter – Spalletti analizza il match - ma non manca un commento su Icardi : “è una situazione che non dipende da me” : Il commento di Spalletti dopo il ko dell’Inter contro il Cagliari nell’anticipo della 26ª giornata di Serie A, non manca una parentesi su Icardi Brutto ko per l’Inter, questa sera, nell’anticipo della 26ª giornata di Serie A contro il Cagliari. I ragazzi di Spalletti hanno ceduto ai rossoblu per 2-1 al termine di una partita per nulla soddisfacente per i nerazzurri. Non ha nascosto la sua amarezza per il match ...

Fiorentina-Inter - Spalletti : "Ha ragione Pioli - capezzolo è mano… Icardi? Non ne parlo" : Milano, 28 febbraio 2019 " Prosegue la querelle Var dopo il tormentato Fiorentina-Inter arbitrata da Abisso. C'è chi ha rievocato il colpi di polpastrelli dell'andata, mentre l' Inter continua a ...

Spalletti : "Icardi? Non parlo più di chi non viene in campo e non ha a cuore le sorti dell'Inter" : Luciano Spalletti dopo aver teso la mano pubblicamente a Mauro Icardi per tre volte in altrettante vigilie, sceglie di cambiare strada. Non fa passi indietro. Decide però di chiudere la porta all'...

Spalletti - affondo su Icardi : 'Dette tante cose - io non parlerò più di lui' : Luciano Spalletti non si fida del Cagliari in questa rincorsa Champions . 'Sono organizzati, dovremo tenere palla', le parole del tecnico nerazzurro, che poi si accende quando si tocca il tasto Icardi.