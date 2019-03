Sblocca cantieri | duello Conte-Salvini

I grillini rimandano lo Sblocca cantieri : irritazione di Matteo Salvini : I grillini rimediano l’ennesima figuraccia. Il Cdm sul decreto sblocca-cantieri. A comunicarlo il premier Giuseppe Conte (su indicazione grillina). Il

Sblocca cantieri non questa settimana. Salvini : 'Si faccia in fretta' : Slitta il Cdm sullo Sblocca cantieri. 'Non questa settimana', fa sapere il premier Giuseppe Conte Conte sostenendo, rientrando a palazzo Chigi, che il provvedimento dovrà arrivare all'esame del ...

[Il caso] Adesso Salvini sfida Conte : "Subito il decreto per Sbloccare i cantieri nelle città". Cioè basta vincoli e divieti : Ci sarà più libertà nei sub appalti, proprio lì dove la cronaca ci racconta che si annidano corruzione, mazzette, riciclaggio. Sarà possibile, ad esempio, prestare dopo l'aggiudicazione la lista dei ...

Chiamparino : 'I cantieri non si Sbloccano con gli annunci' : Il presidente della regione Piemonte, intervistato da Alessandra Sardoni a Omnibus, spiega che chiederà al ministero dell'Interno una consultazione popolare sul tav il 26 maggio con le elezioni ...

«Decreto Sblocca-cantieri entro il 20» : tempi lunghi per il codice appalti : Un decreto legge con 10 norme sblocca cantieri - un anticipo sul nuovo codice degli appalti che viaggia con estrema lentezza di Parlamento - da varare in consiglio dei Ministri entro il 20 marzo: «...

Salvini a breve il decreto Sblocca-cantieri : "Il Cda di Telt ha approvato i bandi, e' una scelta chiara e unanime". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini

Tav - Salvini : bene Cda Telt su bandi - ora dl Sblocca-cantieri : Milano, 11 mar., askanews, - 'Il Cda di Telt ha approvato i bandi per la Tav, che è una delle tante opere pubbliche ma ci sono 300 cantieri da riaprire in Italia. Contiamo che nell'arco di qualche ...

Dopo il compromesso sulla Tav accelera il dossier per Sbloccare i cantieri : Il leader del Carroccio, il vicepremier Matteo Salvini, chiede risposte rapide, anche per rilanciare un'economia, quella italiana, che attualmente versa in recessione tecnica, unica nell'Eurozona. «...

Opere bloccate valgono 36 miliardi. Salvini : "In arrivo Dl Sblocca cantieri" : Accantonato temporaneamente il nodo della TAV con uno stratagemma squisitamente contrattualistico , ideato dal Premier Giuseppe Conte, l'attenzione si sposta sul problema più generale delle Opere ...