Salvini:"Governo a tempo?Sarete delusi"

Resa dei conti? "Noi andiamo d'amore e d'accordo". Così il vicepremier Matteoa margine della presentazione delle celebrazioni del Cinquecentenario dalla morte di Leonardo.Quelli che pensano che ilandrà a casa dopo europee "rimarranno",aggiunge. Poi, rispondendo a una domanda dei cronisti sul memorandum d'intesa con la Cina:"Se si aiutano le imprese italiane a fare business e a esportare io sono contento. Ovviamente c'è da valutare la sicurezza nazionale. Io non voglio che l'Italia sia una colonia di nessuno".(Di mercoledì 13 marzo 2019)

