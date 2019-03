Renault Captur Sport Edition | INFOTAINMENT R-LINK e setup CR OnBoard

Nuova Renault Captur - l’inedita generazione sarà più curata e anche ibrida [FOTO] : La seconda generazione del B-SUV firmato dal Costruttore francese debutterà la prossima estate Il prossimo giugno verrà svelata la seconda generazione della Renault Captur, immaginata nel rendering che vi proponiamo diramato in rete, per poi arrivare nelle concessionarie in autunno. Nel frattempo, la vettura è stata immortalata completamente camuffata in un’ampia galleria fotografica mentre la vettura effettuava i collaudi su strada che ...

Renault Captur 2019 : nuovo allestimento e motore a benzina che consuma come un diesel [FOTO e PREZZO] : Sempre più innovazione per la Renault Captur ora disponibile con il 1.3 TCe da 130 o 150 CV Nel 2018, per il 4rto anno consecutivo, Renault si conferma 4° Marca sul mercato italiano, confermando la quota record di 9.9%. Sul mercato totale, cresce il Segmento B arrivando al 41%, con una fetta dei SUV costantemente in crescita (il 38% del segmento). In questo contesto di mercato, dal 2015 Captur si conferma il B-SUV più venduto del segmento, ...

Renault Captur - Al volante della 1.3 TCe Turbo : Partiamo da un presupposto: lattuale edizione della Captur è un prodotto che non ha più nulla da dimostrare. Dal 2013, infatti, è un best seller assoluto della produzione Renault, tanto che dal lancio in Italia ne sono state vendute oltre 140 mila unità (di cui circa 30 mila lo scorso anno) e dal 2015 è pure il B-Suv di fabbricazione straniera più apprezzato nel Bel Paese. Ma il tempo passa, le concorrenti crescono e per continuare a essere ...

