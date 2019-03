Otto e Mezzo | Lorella Cuccarini distrutta dal signore della tv | Ringrazia Lilli

Otto e Mezzo - bomba di Lilli Gruber sulle foto hard della grillina Giulia Sarti : 'Sapete...' : Scatti che, per la cronaca, sarebbero tornati a circolare dopo l'archiviazione di Bogdan Tibusche , ex fidanzato della grillina che lei stessa aveva cercato di trascinare in tribunale.

Ceglie Messapica - 10eLOtto : vinti 2 milioni e mezzo di euro : La fortuna questa volta ha baciato la provincia di Brindisi, e in particolare la cittadina di Ceglie Messapica, un centro di quasi ventimila abitanti dell'hinterland. Il posto è famoso per le sue prelibatezze culinarie, ma in queste ore è balzato agli onori della cronaca nazionale perché in una ricevitoria del posto, precisamente in Piazza Plebiscito, è stata vinta la straordinaria somma di 2,5 milioni di euro al noto gioco del ...

Otto e mezzo - Lilli Gruber acidissima sbrana il direttore dell'Espresso : "Speriamo anche..." - brutalizzato : "Speriamo anche amministratrici, ecco...". Lilli Gruber versione acidissima interrompe Marco Damilano, direttore dell'Espresso, che a Otto e mezzo sta illustrando il piano di Nicola Zingaretti per ricostruire il Pd. Damilano parla di "nuovi amministratori locali" e la conduttrice rispolvera il suo n

Otto e mezzo - Massimo Cacciari gela Lilli Gruber e Giovanni Floris; "Via via - via tutti". Renzi massacrato : gelata Lilli Gruber, gelato Giovanni Floris. A Otto e mezzo su La7 si parla della crisi tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, ma quando il discorso cade sul "nuovo Pd" targato Nicola Zingaretti l'altro ospite di Lilli la Rossa, il filosofo Massimo Cacciari, è spietato: "Ma quali Renziani, via via, gru

Vita in diretta - Lilli Gruber censurata in diretta dalla Rai : "All'ora di cena..." - come umiliano Otto e mezzo : "Censura" in Rai contro Lilli Gruber. A La Vita in diretta i conduttori Francesca Fialdini e Tiberio Timperi parlano della gaffe di Lorella Cuccarini a Otto e mezzo, dove lunedì scorso ha sostenuto che in Italia prima del 2018 non si sia votato per le politiche da almeno 10 anni. Leggi anche: La Cuc

Otto e Mezzo - Augusto Minzolini ridicolizza Giuseppe Conte : "Soltanto una supercaz***" : Una sonora pernacchia a Giuseppe Conte. A riservargliela è Augusto Minzolini, che era ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7, nella puntata di giovedì 7 marzo. Si parlava della conferenza stampa del premier sullo spinoso caso-Tav, l'alta velocità che sta minando la tenuta del governo. Una conf

Lorella Cuccarini - mea culpa sulla gaffe a Otto e mezzo : “Ho detto una cretinata” : Intervistata da Repubblica, la showgirl ha commentato la sua affermazione sulle elezioni durante il programma di La7 e le...

La vita in diretta 'censura' Otto e mezzo. Il talk della Gruber diventa "ring politico dell'ora di cena" : La vita in diretta ribattezza Otto e mezzo. Il talk condOtto da Lilli Gruber diventa “il ring politico televisivo dell’ora di cena”, così definito in un servizio realizzato da Antonella Delprino.Si parla dell’ultimo scontro in ordine di tempo tra Lorella Cuccarini e Heather Parisi, successivo alla gaffe della showgirl italiana andata in scena negli studi di La7.prosegui la letturaLa vita in diretta 'censura' Otto e mezzo. Il talk della ...

L'aria che tira - orgoglio-Lorella Cuccarini : "Cosa rispondo a chi mi insulta per la gaffe a Otto e Mezzo" : Lorella Cuccarini torna in televisione dopo la gaffe sul sovranismo a Otto e Mezzo di Lilli Gruber. E dice la sua a L'aria che tira di Myrta Merlino su La7: "Rivendico il diritto di dire una stupidaggine ogni tanto può capitare di esprimersi male". Dalla Gruber, la più amata dagli italiani aveva aff

Otto e Mezzo - miracolo da Lilli Gruber : Andrea Scanzi difende Matteo Salvini. E Travaglio che dice? : Miracoli che possono avvenire soltanto nello studio di Otto e Mezzo, il programma condOtto da Lilli Gruber su La7. Nella puntata di martedì 5 marzo c'era il grillino Andrea Scanzi, firma del Fatto Quotidiano grillino diretto dal capo-ultrà M5s, Marco Travaglio. Si parlava di immigrazione e razzismo

Hather Parisi contro Lorella Cuccarini per la gaffe a Otto e mezzo : “Dopo la ballerina sovranista - la ‘Maître à penser'” : “In Italia non votavamo da 10 anni”: così ha detto Lorella Cuccarini a Otto e mezzo, il talk show politico di La7 condOtto da Lilli Gruber. Una gaffe che non è passata inosservata, tanto da esser diventata virale sui social, dove l’ha commentata anche Heather Parisi, sua eterna rivale. “E così dopo la ballerina sovranista, la ballerina “Maître à penser“. In verità sempre più ...