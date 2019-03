LIVE Tirreno-Adriatico 2019 in DIRETTA | cronometro a squadre Lido di Camaiore | Nibali

oasport

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Buongiorno e benvenuti alladella prima frazione della, corsa a tappe del calendario ciclistico internazionale che si svolge in Italia e che costituisce uno degli appuntamenti più importanti nella prima parte della stagione. Tra le tantissime stelle che nobiliteranno la 54a edizione della “Corsa dei due mari” impossibile non cominciare dal fuoriclasse azzurro Vincenzo(Bahrain Merida), al primo vero esame dopo aver rotto il ghiaccio con l’UAE Tour e con la Strade Bianche. La concorrenza sarà di primissimo piano e il corridore siciliano dovrà fare i conti con avversari come lo sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), l’olandese Tom Domoulin (Sunweb) e il britannico Geraint Thomas (Sky).La prima frazione consiste in unadi 21.5 km con partenza e arrivo daldi, in provincia di Lucca, e con ...

