La Spezia | rubano un capolavoro di Brueghel il Giovane | ma è un falso | i carabinieri

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Un colpo studiato nei particolari: il blitz all’ora di pranzo, due mazze di ferro per scardinare la teca e mettere le mani sul quadro, e poi la fuga a bordo di una Peugeot bianca. Avevano pensato a tutto i ladri che hanno trafugato la Crocifissione, opera del pittore fiammingo PieterIl, dalla chiesa di Santa Maria Maddalena a Castelnuovo Magra (in provincia della), tranne di mettere le mani su un clamoroso, una riproduzione del celebre quadro donato alla chiesa un secolo fa, che iavevano piazzato in chiesa da oltre un mese. A muovere l’interesse dell’Arma erano state alcune voci, circolate anche nel piccolo paese della Val di Magra, secondo cui il quadro dell’artista attivo a cavallo tra il XVI e il XVII secolo, del valore di oltre tre milioni euro, potesse essere oggetto di un furto su commissione. Così gli investigatori dell’Arma, oltre a ...

