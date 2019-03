Con OnePlus 7 potrebbero arrivare degli auricolari true wireless

Conferme sulle fotocamere del OnePlus 7 - posteriori e frontale : Mancano all'incirca 3 mesi alla presentazione di OnePlus 7, di cui stanno emergendo diversi dettagli, a partire dalla fotocamera frontale pop-up. Il portale 'gizmochina.com' ha messo le mani su un rendering ufficiale e su alcune foto dal vivo dei case destinati al telefono, che ne vanno a confermare il design. La prima immagine ci mostra che il OnePlus 7 sarà dotato di tre fotocamere posteriori con disposizione verticale. C'è un'apertura ...

OnePlus ha trattato alla stesso modo i possessori di OnePlus 6T, 6, 5T e 5 che hanno equipaggiato il loro smartphone con il firmware Beta-ma-non-troppo

Secondo Pete Lau, CEO di OnePlus, rimuovere la porta per il jack audio servirà a spronare i produttori a migliorare lo sviluppo di cuffie e apparati wireless.

Appare in rete l'immagine di una cover per OnePlus 7 che va a confermare il design con fotocamera frontale a scomparsa.

OnePlus ha lanciato un nuovo concorso rivolto a tutti coloro che aspirano a diventare registi: ecco come vincere fino a 10.000 dollari e dispositivi OnePlus

Dopo i primi render che vi abbiamo mostrato ieri, ecco una prima presunta immagine reale di OnePlus 7, con fotocamera a scomparsa/

Tempistiche per l’aggiornamento Android Pie su OnePlus 3 e 3T : nuovi risContri ufficiali : Da tempo non vi parliamo sulle nostre pagine di OnePlus 3 e 3T, device che grazie ad una scheda tecnica di tutto rispetto dispongono ancora di importanti quote di mercato nel nostro Paese. Dopo l'ultimo bollettino di fine 2018, infatti, vogliamo analizzare nuovamente la situazione di due prodotto che continuano a farsi rispettare, nonostante sia passato ormai del tempo dal loro lancio. In particolare, il focus per il pubblico è rivolto ormai da ...

Gli aggiornamenti per OnePlus 5 e 5T la cui diffusione è partita da poco sono accompagnati dal changelog che ne descrive le novità

Lo smartphone OnePlus con supporto alla rete 5G, arriverà solo nella seconda metà dell'anno e inizialmente non sarà disponibile negli Stati Uniti.

Ancora senza fotocamera frontale il OnePlus 7 : la seConda foto leak : Si fa sempre più concreta la possibilità che il OnePlus 7 non presenti notch, né fori per la fotocamera frontale: quel che vi avevamo anticipato in questo articolo potrebbe anche trasformarsi in realtà, anche se non sappiamo quale soluzione potrebbe adottare il produttore cinese per munire comunque il dispositivo di una selfie-camera (sarebbe impensabile ipotizzare possa restarne orfano). A differenza di Honor View 20 e dei Samsung Galaxy ...

Con un annuncio ad hoc su un argomento molto caldo di questi tempi come il 5G, OnePlus tenta l'ardua impresa di oscurare qualche riflettore a Samsung

Il 5G sarà uno dei protagonisti del Mobile World Congress 2019 di Barcellona a partire da Qualcomm, che mostrerà il nuovo modem Snapdragon X55, e da OnePlus, che svelerà il suo primo prototipo.

Lo scanner per impronte digitali in-display su OnePlus 6T potrebbe non essere veloce come quello su OnePlus 6, ma il supporto della comunità degli sviluppatori per OxygenOS hanno aggiunto diverse opzioni di personalizzazione per lo scanner di impronte digitali in-display di OnePlus 6T.

Il BFS è un ente tedesco che dal 2002 tiene un registro con i valori SAR emessi dai vari telefoni. Scopriamo insieme quelli che ne emettono di più