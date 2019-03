Brasile | sparatoria in una scuola | uccisi 5 alunni e un impiegato A sparare due ragazzi

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Cinquee undi unastatale di Suzano, nella regione metropolitana di San Paolo del, sono rimastidopo che due adolescenti incappucciati hanno fatto irruzione nell’istituto sparando all’impazzata. Laè la Professor Raul Brasil che ospita circa 350delle medie e quasi 700 delle superiori. Tra le vittime ci sono anche i due assalitori che si sono suicidati dopo la strage. L’attacco è avvenuto intorno alle 9,30 locali, le 13,30 italiane.Secondo il portale di notizie Uol, ci sono almeno 17 feriti, trasportati in vari ospedali della regione di San Paolo. Un elicottero della polizia sta sorvolando la zona, dove sono giunte anche numerose squadre dei vigili del fuoco e del pronto soccorso. Anche il governatore di San Paolo, Joao Doria, ha avvisato sui social di aver cancellato tutti gli impegni e di stare andando sul ...

