Aereo caduto,Usa:no basi per blocco Max

"Non ci sono leper ordinare la messa a terra del Boeing 737Max". Lo afferma la Federal Administration Aviation, sottolineando che nessuna delle altre autorità ha fornito dati che garantiscano la necessità di un'azione. "Continuiamo a esaminare i dati disponibili. E se nel corso dell'esame emergessero problemi, la Faa è pronta ad agire immediatamente e in modo appropriato".(Di mercoledì 13 marzo 2019)

