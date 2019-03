World Wide Web compie 30 anni | auguri al www Ma la sfida non è stata ancora

C’è ancora tempo per salvare il World Wide web dal “modello Facebook”? : Nnenna Nwakanma, Policy Director della world wide Web Foundation (Southbank Centre / Flickr CC / BY 2.0) Nel 2019 si festeggia il 30esimo compleanno del world wide web e della sua invenzione. Tim Berners-Lee, l’allora informatico del Cern di Ginevra cui si deve la creazione del web, in una lettera aperta ha scritto come, ora che metà della popolazione mondiale è connessa, sia giunto il momento sì di “celebrare quanto siamo andati lontano”, ma ...

Internet : il 37% degli italiani ne è dipendente - ecco il lato negativo del World Wide Web : Più di un terzo degli italiani ne ha sviluppato una dipendenza e non saprebbe più vivere senza Internet, e pensa che i benefici portati dal World Wide Web superino i rischi. Questo è il risultato della ricerca condotta dalla società tecnologica Cisco in occasione dei 30 anni del World Wide Web, che fu teorizzato il 12 marzo 1989 al Cern di Ginevra dai ricercatori Tim Berners Lee e Robert Cailliau. L’indagine descrive che per la gran parte ...

Il World Wide Web compie 30 anni. Tim Berners-Lee : «Cambiamolo - per non farlo fallire» : Il 12 marzo 1989, il 32enne Tim Berners-Lee decise di mettersi al lavoro su un particolare tipo di servizio che consentisse a tutti di accedere a Internet per scambiarsi informazioni e collaborare tra loro. Così propose ai suoi capi al CERN di Ginevra di sviluppare un sistema a protocolli che consentisse l'elaborazione e lo scambio di informazioni all'interno della Rete, nata qualche anno prima: fu l'inizio del World Wide ...

12 Marzo 1989 – 12 Marzo 2019 - Google celebra il 30º anniversario del World Wide Web con un bellissimo doodle animato : Google celebra oggi, 12 Marzo 2019, il 30º anniversario del World Wide Web, con un bellissimo doodle animato: era infatti il 12 Marzo 1989 quando un ingegnere informatico londinese di 33 anni, Tim Berners-Lee, immaginò un “un grande database ipertestuale con collegamenti tipizzati” con obiettivi scientifici (aiutare i suoi colleghi del CERN di Ginevra, il laboratorio di fisica nucleare in Svizzera, a condividere informazioni tra più ...

