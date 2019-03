Passaggio turno Juventus se | combinazioni vincenti e pronostico quarti

Pronostici Champions League - i consigli di CalcioWeb sul Passaggio del turno : Si chiude tra domani e dopodomani la fase degli ottavi di finale di Champions League. Dopo le quattro gare della scorsa settimana, e i sorprendenti risultati di Madrid e Parigi, c’è attesa per le altre quattro sfide: occhi puntati specie a Torino e Monaco di Baviera. Tutto pronto all’Allianz Stadium, la Juventus è chiamata all’impresa contro l’Atletico Madrid dopo la sconfitta per 2-0 dell’andata. Difficile ...

Pronostici Champions League - i consigli di CalcioWeb sul Passaggio del turno : Pronostici Champions League – Si giocano partite molto importanti valide per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, la competizione è entrata ormai nella fase importante. Nelle gare del martedì in campo Borussia Dortmund e Tottenham, al club tedesco servirà una vera e propria impresa per provare a staccare il pass, gli inglesi dovranno invece solo controllare dopo il 3-0 dell’andata. Parte nettamente in ...

Passaggio del turno in Champions League : come la vedono i bookmaker : Si sono concluse le gare di andata degli ottavi di finale di Champions League e come sempre la “Coppa dalle Grandi Orecchie” non ha certo elemosinato sorprese. Partite tirate, qualche risultato a sorpresa, ma possiamo dire che salvo un paio di situazioni, per tutte le altre gare il discorso qualificazione è ancora aperto in misura più o meno ampia. Un utile strumento per capire lo stato di equilibrio delle gare è quello di guardare ...

Juventus - Allegri fiducioso : «Champions? Convinto del Passaggio del turno» : Il tecnico della Juventus, ai microfoni di Sky Sport, ha dichiarato: " Non siamo stati veloci e precisi su alcune ripartenze e in questo in vista dell'Atletico Madrid dobbiamo migliorare". Bologna-...

Champions League - il Barcellona pareggia ma i bookmakers danno per fatto il Passaggio del turno : Lione e Barcellona hanno dato vita ad un incontro a reti bianche, i blaugrana però sono favoritissimi in vista del ritorno al Camp Nou Lo 0-0 ha deluso l’allenatore Valverde, ma il pareggio del Barcellona in casa del Lione non smuove le gerarchie delle quote per gli ottavi di Champions League. In attesa del ritorno al Camp Nou di metà marzo, i betting analyst confermano il larghissimo vantaggio blaugrana nelle scommesse sul passaggio ...

Europa League 2019 - Zurigo-Napoli 1-3 : Insigne - Callejon e Zielinski ipotecano il Passaggio del turno in una gran serata svizzera : Vince, convince e fa ben sperare il Napoli nella trasferta di Zurigo di Europa League: nella gara d’andata degli ottavi di finale la formazione di Carlo Ancelotti prevale per 1-3 con reti di Insigne (complice una papera non da poco del portiere di casa Brecher), Callejon e Zielinski. Di Kololli, su calcio di rigore, la rete della bandiera dello Zurigo, che poi rischia di accorciare ancora con la traversa di Gryeziu. L’unica vera ...

Torna la Champions League. Quarti di finale possibili per la Roma - favorita con il Porto a 2 - 05 nel match e a 1 - 80 per il Passaggio turno : Torna la Champions League e la prima italiana a scendere in campo è la Roma. I giallorossi cominciano all’Olimpico contro il Porto e, tra le tante avversarie temibili che potevano uscire dall’urna di Nyon, la squadra Portoghese è una di quelle che mettono meno apprensione, anche se fa Tornare in mente brutti ricordi. Nell’estate 2016 infatti, proprio contro i Dragoes i giallorossi, allenati da Luciano Spalletti fallirono la qualificazione ...

Coppa Italia - è di nuovo Milan-Napoli. Su Sisal Matchpoint azzurri favoriti nei 90 miuti e nel Passaggio turno : A pochi giorni dalla sfida di campionato, terminata 0-0, Milan e Napoli si ritrovano l’una contro l’altra per i quarti di finale di Coppa Italia. Stavolta la gara è da dentro o fuori, chi vince stacca il pass per la semifinale contro la vincente tra Inter e Lazio. I bookmaker di Sisal Matchpoint favoriscono gli azzurri, avanti a 2,26, il successo degli uomini di Gattuso vale 3,30, stessa quota per il pareggio. La squadra di Ancelotti è ...

LIVE Izmir-Perugia volley - Champions League 2019 in DIRETTA : gli umbri vogliono ipotecare il Passaggio del turno : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Arkas Izmir-Sir Colussi Sicoma Perugia, sfida valida per la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019 di volley maschile. Nelle prime due partite la formazione guidata da Lorenzo Bernardi ha raccolto un netto successo per 3-0 sulla Dinamo Mosca e una convincente vittoria in trasferta a Tours con il risultato di 3-1. I Campioni d’Italia guidano al momento la ...

Bologna-Juve - Allegri : “sono soddisfatto - importante il Passaggio del turno” : Successo per la Juventus nella gara di Coppa Italia contro il Bologna, ecco le dichiarazioni di Allegri ai microfoni Rai: “sono soddisfatto per quello che hanno fatto i ragazzi, per il passaggio del turno, non era facile vincere, abbiamo avuto diverse occasioni per raddoppiare, bene nel secondo bene, partita positiva dopo la pausa. Il Milan? Partita secca, saremo pronti. Kean? Sui cross attacca bene il primo palo, è giovane e deve ...