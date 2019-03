ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2019) Ospite di Petera “La”, il programma realizzato da Loft Produzioni in esclusiva per la piattaforma Loft (www.iloft.it e app Loft), è l’ex pm di Mani pulite Piercamillo. Il giornalista chiede al magistrato chi fosse Bettinodal punto di vista della sua professione, visto che oggi molti lo stanno rivalutando. “Dal punto di vista del magistrato che l’ha processato era una persona che è stata condannata per i reati che gli sono stati contestati”, risponde. Il direttore de Ilfattoquotidiano.it e FqMillennium richiama alla memoria il celebre discorso diin Parlamento, “una chiamata di correità al sistema dei partiti e delle imprese dicendo che sostanzialmente tutti rubavano“. Secondo il membro del Csm, quel discorso “fa giustizia del fatto di chi va raccontando che Tangentopoli fu un colpo di ...

ilfattovideo : La Confessione, Davigo a Gomez: “Non so ancora se sono onesto perché non sono mai stato indotto in tentazione” - ilfattovideo : La Confessione, Davigo a Gomez: “Intitolare una via a Craxi? Anche per i giudici inglesi non era un perseguitato po… - Cascavel47 : La Confessione, Davigo a Gomez: “Non so ancora se sono onesto perché non sono mai stato indotto in tentazione”… -