Juve | Ronaldo giura fedeltà | “Felice alla Juve Così ci qualificheremo”

Cristiano Ronaldo prima del match con l'Atletico : 'Se la Juventus gioca bene passiamo' : In estate la Juventus, ha acquistato Cristiano Ronaldo per dotarsi di un fuoriclasse, con il quale dare l'assalto alla Champions League che insegue dal 1996. L'ex Real Madrid, ambientatosi molto bene in seno al gruppo di Allegri, nelle scorse ore ha rilasciato un'intervista a Dazn, durante la quale ha fatto il punto sulla Serie A, sull'ottavo di ritorno contro l'Atletico e sulla sua famiglia....Continua a leggere

Juventus - Cristiano Ronaldo : 'Sono felice in Italia - la Spagna non mi manca' : La Juventus si sta preparando in vista della gara contro l'Atletico Madrid. I bianconeri sono in ritiro e stanno curando ogni minimo dettaglio. La Juve è certa di vivere una grande notte e Cristiano Ronaldo ha voluto intorno a sé tutti i suoi amici e le persone a lui più care proprio perché crede nella rimonta. CR7 ha parlato a Dazn Spagna della sua esperienza Italiana e della partita di questa sera. Il portoghese ha sottolineato che alla Juve è ...

Ronaldo sapeva già che Zidane non sarebbe venuto alla Juve : Da lunedì è arrivata la clamorosa ufficialità del ritorno di Zidane sulla panchina del Real Madrid. Viste le modalità con le quali la separazione estiva si era consumata sembrava non pronosticabile che il francese potesse tornare sui suoi passi così in fretta. Dalle parti del Bernabeu erano infatti filtrate indiscrezioni che raccontavano come Zidane in prima persona avesse espresso la volontà di abbandonare i madrileni, giudicando terminato il ...

Juventus - Ronaldo : «Vogliamo battere l'Atletico Madrid. La Spagna non mi manca» : TORINO - A poche ore dal match tra Juventus e Atletico Madrid che deciderà chi si la qualificata per i quarti di Champions League , Cristiano Ronaldo ha parlato ai microfoni di Dazn Spagna: " Sarà una ...

Ronaldo no al Real : “Sto bene alla Juve. Italia? Ecco cos’è difficile” : Cristiano Ronaldo giura amore eterno alla Juve e allontana le possibili indiscrezioni di un suo potenziale ritorno al Real Madrid dopo il ritorno di Zinedine Zidane. Nessun ritorno a Madrid, ma massima concentrazione per il presente e futuro in maglia bianconera. Ronaldo, intervistato ai microfoni di “Dazn“, ha sottolineato tutta la sua carica anche in […] More

Inter - l'ex Pagliuca : 'Juve - ce la puoi fare. Con Ronaldo tutto è possibile' : Gianluca Pagliuca , ex portiere dell' Inter , parla a la Gazzetta dello Sport di Juventus-Atletico : 'I bianconeri hanno dimostrato negli anni di essere una grandissima squadra e quest'anno hanno aggiunto un altro calciatore super. Un giocatore unico che può essere ...

Juventus - il possibile undici per la rimonta Champions : Allegri punta su Cristiano Ronaldo : Questa mattina la Juventus ha lasciato l'hotel per andare a fare la rifinitura in vista della sfida contro l'Atletico Madrid. Massimiliano Allegri ha voluto fare le ultime prove tattiche per sciogliere i dubbi di formazione. Infatti, è molto probabile che la Juve scenda in campo con il classico 4-3-3 anche se ci saranno delle novità in tutti i reparti. Il primo cambio sarà in attacco dove al fianco degli inamovibili Cristiano Ronaldo e Mario ...

Juventus-Atletico Madrid : il tridente potrebbe essere Bernardeschi-Mandzukic-Ronaldo : Le ore 21:00 di stasera 12 marzo sono l'ora x per il "popolo" bianconero, che cercherà di guidare la Juventus verso un'impresa che sarebbe memorabile: rimontare due reti a una squadra forte ed esperta come l'Atletico Madrid e approdare ai quarti di finale della massima competizione europea per club: la Champions League. Riusciranno i bianconeri di Max Allegri a recuperare i due gol subiti all'andata allo stadio Wanda Metropolitano? Di certo ...

Juventus-Atletico Madrid - probabili formazioni : Ronaldo vuole l’impresa : JUVENTUS ATLETICO Madrid probabili formazioni – Manca davvero poco al fischio di inizio tra Juventus e Atletico Madrid, gara di fondamentale importanza per i bianconeri di Allegri. Stop alle parole, stop alle discussioni, adesso si parla solo di campo e di chi saranno gli undici nomi che scenderanno in campo dal primo minuto all’Allianz Stadium. Allegri […] L'articolo Juventus-Atletico Madrid, probabili formazioni: Ronaldo vuole ...

Zidane 'snobba' la Juve : 'Volevo solo il Real Madrid. Ritorno di Ronaldo? Ora non ne parlo' : MADRID - ' Allenare il Real è una cosa diversa. H o ricevuto varie proposte ma non sono voluto andare in altre squadre . Al presidente non potevo dire di no' ha detto Zinedine Zidane che si è ...

Cristiano Ronaldo lascia la Juve a giugno : tornerà al Real Madrid : Il club bianconero già pensava a Zinedine Zidane sulla panchina della Vecchia Signora. Ma il francese ha scelto di tornare

Juve - Allegri : Possiamo ribaltare il risultato. Ronaldo? È una delle sue partite : TORINO - Secco e deciso, Massimiliano Allegri : 'Abbiamo la possibilità di ribaltare il risultato. Dovremo capire che indirizzo prenderà la partita: quando fare delle cose e quando farne altre. Dando ...

Juventus-Atletico - Simeone sminuisce Cristiano Ronaldo : “i bianconeri non sono solo CR7” : Diego Simeone parla alla vigilia dell’ottavo di finale di Champions League contro la Juventus: le dichiarazioni dell’allenatore dell’Atletico Madrid “Godin sta bene, ora si allenerà con il gruppo e domani immagino starà in campo”. Il tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, è ottimista sul recupero del difensore per il match di domani contro la Juventus nel ritorno degli ottavi di finale di Champions ...

Juve - Ronaldo chiama a raccolta i tifosi. Qui Atletico : Godin convocato : La "notte speciale" l'ha definita Cristiano Ronaldo . La "partita", riprendendo le parole che Massimiliano Allegri utilizza da due settimane a questa parte. L'attesa in casa Juventus per la sfida di ...