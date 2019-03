Colomba Rubentus | lo scherzo tra colleghi diventa un caso

today

(Di martedì 12 marzo 2019) Lapasquale della Juventus, ed è polemica: succede in un punto vendita di una nota catena di...

LaStampa : La colomba della Juve si trasforma in “Rubentus”, nei guai dipendente della Conad di Oristano… - nicola_pinna : La burla che rischia di costare cara a un dipendente di Conad: la colomba della #Juve si trasforma in “Rubentus”. I… - gjgo979 : RT @LaStampa: La colomba della Juve si trasforma in “Rubentus”, nei guai dipendente della Conad di Oristano -