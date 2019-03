Barbara D' Urso | il dramma privatissimo che non la fa più vivere | Non dormo più

Barbara D’Urso torna in prime time con un nuovo programma : “Non è la D’Urso” da mercoledì : nuovo programma per Barbara D’Urso. Nel nuovo prime time di Canale 5, “Live-Non è la D’Urso”, due personaggi con parecchio astio tra loro resteranno chiusi in ascensore per almeno una mezzoretta. Poi c’è l’ospite che si lascerà andare a confidenze sulla sua vita, interagendo con interlocutori nascosti in sfere magiche e quindi senza sapere chi siano. Ma anche il pubblico da casa potrà esprimere il suo ...

Barbara D'Urso svela che Corona sarà ospite domani nel suo nuovo talk di Canale 5 : domani, mercoledì 13 marzo, in prima serata su Canale 5, prenderà il via il nuovo talk di Barbara D'Urso, dal titolo 'Live, non è la D'Urso'. Uno show in diretta tv della durata di tre ore circa, in cui saranno presenti diversi ospiti. Dai promo in onda in questi giorni, siamo a conoscenza che nello studio della conduttrice napoletana saranno ospiti Al Bano con Loredana Lecciso e i due figli della coppia, Jasmine e Albano jr, ma la sorpresa ...

Barbara D’Urso a Forum : “Fabrizio Corona? Non verrà santificato” : Forum: Barbara D’Urso conferma Fabrizio Corona a Live Non è la D’Urso Debutta domani sera, mercoledì 13 marzo, in prima serata su Canale 5 Live Non è la D’Urso, la nuova trasmissione ideata e condotta da Barbara D’Urso che prenderà il via con ospiti di spicco come Al Bano, Heather Parisi e Fabrizio Corona. Ospite a Forum di Barbara Palombelli, la conduttrice Barbara D’Urso ha svelato un retroscena ...

Al via 'Live-Non è la d'Urso' : Barbara 'pilastro' anche del prime time : Debutta mercoledì 13 marzo in prima serata su Canale 5 Live - Non è la d'Urso , la nuova trasmissione targata Videonews, condotta e ideata da Barbara d'Urso con il suo storico autore Ivan Roncalli . ...

Fabrizio Corona ospite di Barbara D'Urso il 13 marzo : l'annuncio del DG Crippa : Fabrizio Corona e Barbara D'Urso stanno per ritrovarsi faccia a faccia dopo tanti anni: questo almeno è quello che sostengono i siti di gossip dopo aver letto la dichiarazione che il direttore generale Mediaset, Mauro Crippa, ha rilasciato in merito poche ore fa. Anche l'ex re dei paparazzi ha fatto intendere che mercoledì 13 marzo alle ore 21:30 sarà protagonista di un momento che farà molto discutere; proprio quella sera, infatti, andrà in ...

