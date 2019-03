Soffocò figlia | condannato a 16 anni

Bari - padre Soffocò la figlia di 3 mesi : la Procura chiede l'ergastolo e di indagare su assistenti sociali e psicologa : La piccola fu uccisa mentre dormiva: era tornata a casa dopo aver trascorso 67 giorni in ospedale per le crisi respiratorie causate, secondo l'accusa, sempre dal padre. Le relazioni dei professionisti convinsero i giudici a non mandare la neonata in comunità