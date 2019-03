Il cuore della città in mattoncini tornerà a pulsare per Emma

Giulia De Lellis scrive ad Irama nel cuore della notte : Giulia De Lellis e Irama si sono lasciati. La loro storia d'amore - che tanto rendeva felice l'influencer - non è durata un anno. E ora lei sembra essere tornata fra le braccia del suo vecchio amore: ...

In casa Matri-Nargi si canta l’inno della Roma : la piccola Sofia ha il cuore giallorosso [VIDEO] : Sofia Matri Romanista sfegata: la figlia di Federica Nargi canta con passione l’inno della Roma Federica Nargi e Alessandro Matri amano aggiornare i loro follower sui social quotidianamente. In particolar modo la bellissima ex velina, in dolce attesa della seconda figlia, si diverte a pubblicare video riguardati la dolcissima Sofia, la primogenita. Ieri sera, Federica Nargi ha mostrato al mondo intero la passione giallorossa di sua ...

Quelle inflessibili signore della Posta del cuore : 'Ho dato via la mia cosa più importante. E adesso?', chiede alla Contessa Clara la giovane, che ha rinunciato alla sua illibatezza e ne è affranta: per il futuro, non s'intravedono fidanzamento, o ...

Fortnite : Come sbloccare tutte le fasi della Skin cuore Nero : Come per la stagioni precedenti anche la nuova Stagione 8 di Fortnite include una Skin leggendaria da sbloccare con i relativi oggetti cosmetici associati, scopriamo insieme cosa bisogna fare per ottenerla. Fortnite: Come sbloccare la Skin Cuore Nero Se siete possessori del Pass Battaglia di Fortnite Stagione 8, avrete accesso immediato alla Skin, portando a termine determinati obiettivi potrete sbloccare tutte le fasi del costume ed ...

Giulia De Lellis - colpo di scena : arriva un ospite nel cuore della notte : Giulia De Lellis “intercettata”: visita di un ospite per l’influecer nel cuore della notte in un hotel milanese. Il gossip si accende Non si ferma il tam tam mediatico attorno a Giulia De Lellis, che negli ultimi giorni è finita di nuovo al centro della cronaca rosa per i sussurri che la vorrebbero distante (alcuni […] L'articolo Giulia De Lellis, colpo di scena: arriva un ospite nel cuore della notte proviene da Gossip e ...

Fuorigioco a San Pellegrino : Davide vive ancora nel cuore della sua gente : San Pellegrino Terme, un anno dopo, è come il Brembo. Ci ricorda che 'tutto scorre'. Il fiume che taglia in due questo paese di meno di cinquemila anime, a 25 chilometri da Bergamo, è un po' come la ...

Così si può vivere «Nel cuore della notte» : La signora Aubrey tiene ancora uniti i fili della sua famiglia, ma con sempre più stanchezza, e distacco dalle cose di questo mondo. E questo è parte del ciclo naturale degli eventi, e di quello ...

F1 – Kubica cuore d’oro - il polacco nei box della Williams insieme alla tifosa non-vedente [FOTO] : Robert Kubica ed il bellissimo gesto per la tifosa non-vedente: il pilota polacco porta la giovane supporter della Williams all’interno del box durante i test di Barcellona Robert Kubica mostra il suo animo gentile anche durante i test di Barcellona. alla quarta e conclusiva giornata di prove al Montmelò, il pilota polacco ha accompagnato ai box della Williams una dolce tifosa non-vedente per farle provare l’emozione di essere ...

Il 'non mistero' della balena trovata morta non nel cuore della foresta amazzonica - ma sulla costa : Negli ultimi giorni le prime pagina delle maggiori testate giornalistiche nazionali e internazionali stanno battendo una notizia a dir poco sconvolgente: una balena è stata trovata spiaggiata nel cuore dell'Amazzonia. Lo spiaggiamento non è avvenuto nella foresta Una notizia del genere non passa inosservata e in poche ore è diventata estremamente virale, inondando le bacheche dei principali social network. E le speculazioni sull'avvenimento sono ...

Motivi presenta la nuova Iconic Bag : il cuore protagonista della primavera 2019 [GALLERY] : Motivi celebra la primavera con la nuova collezione di Iconic Bag. protagonista principale di questa storia: il cuore Motivi, lancia la bags collection SS19 che continua ad esaltare l’icon del brand: il cuore. Iconic Bag è il nome scelto per una linea destinata a diventare oggetto di culto, pensata per tutte le donne glamour che guardano attraverso il cuore e non smettono mai di sognare. La borsa, non solo un accessorio, ma uno scrigno in ...

Belen pensa a Stefano De Martino? Messaggi e dediche speciali nel cuore della notte : Belen Rodriguez è ancora innamorato di Stefano De Martino? I Messaggi della showgirl insospettiscono i fan Gli occhi degli appassionati di gossip in questi giorni sono tutti puntati su di loro: Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Da quando sono stati avvistati insieme in atteggiamenti intimi i rumours sul loro conto sono impazziti. C’è chi sarebbe […] L'articolo Belen pensa a Stefano De Martino? Messaggi e dediche speciali nel ...

Il mistero della balena spiaggiata nel cuore della foresta Amazzonica : Sembra un mistero il ritrovamento di una balena, trovata spiaggiata in Brasile: l’enorme cetaceo, lungo oltre 10 metri, non è stato ritrovato sulla costa, ma nel bel mezzo della foresta Amazzonica, sull’isola di Marajo, nella parte nord-est del Paese. La balena è stata individuata perché un gruppo di avvoltoi volava in cerchio sopra alla carcassa del mammifero. Gli esperti si chiedono come abbia potuto raggiungere la foresta. Secondo ...

La balena è spiaggiata nel cuore della foresta e il “misterioso” ritrovamento sorprende gli scienziati : “Come ci è arrivata?” : Una balena (morta) spiaggiata nella foresta amazzonica. Un gruppo di ecologisti brasiliani, come si vede nel video, ha fatto una singolare scoperta sull’isola di Marajo, nella parte nord-est del Paese: un cucciolo di cetaceo, di circa un anno, di otto metri per sei. Come la balena sia finita tra alberi e mangrovie resta un fatto sorprendente e ancora senza spiegazione: la spiaggia dista pochi metri dal luogo del ritrovamento, ma ...

Il Carnevale della parrocchia Sacro cuore a Ragusa : Pronto il programma del Carnevale della parrocchia Sacro Cuore a Ragusa. Si comincia giovedì prossimo, in scaletta, balli, sfilate e degustazioni