Ghosn | i giudici gli vietano di partecipare al Cda di Nissan-Renault-Mitsubishi

(Di lunedì 11 marzo 2019) Carlosnon parteciperà al Cda diatteso per domani. Il 64enne ex presidente dell’Alleanza franco-nipponica, infatti, dopo aver ottenuto martedì scorso la scarcerazione su cauzione – alla modica cifra di 1 miliardo di yen (circa 9 milioni di euro) e alla terza richiesta da novembre 2018 – aveva chiesto alla Corte distrettuale di Tokyo il consenso a prendere parte a quello che sarebbe stato il suo ultimo consiglio di amministrazione in qualità (ancora) di membro.L’ultimo consiglio perché lo stesso amministratore delegato della casa francese del Gruppo, Thierry Bollorè, ha specificato che l’azienda non intende tenere ulteriormenteall’interno del board e che la decisione arriverà già nel prossimo meeting, con l’ingresso, al suo posto, del nuovo presidente diJean-Dominique Senard.quindi si dovrà ...

