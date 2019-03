Danilo Baratti | Ormai gli aerei sono totalmente computerizzati

huffingtonpost

(Di lunedì 11 marzo 2019) "Glidi ultima generazionecompletamente. L'obiettivo è ottenere prestazioni migliori. Il problema è che a volte i computer posimpazzire. A quel punto il pilota può escludere il computer e prendere la conduzione manuale della macchina. Dalle informazioni che abbiamo ad oggi, sembra che il personale a bordo del Boeing 737 Max 8 che è precipitato tra Addis Abeba e Nairobi non ci sia riuscito. E non è il primo caso".ha fatto il suo primo volo nel 1973. Più di 40 anni dopo è un pilota ancora in servizio: "il comandante più anziano di Alitalia,entrato in azienda nel 1986 - racconta ad HuffPost - ho alle spalle 20mila ore di volo. Lavoro suglia lunga percorrenza". Ha passato buona parte della sua vita su un aereo ed è vicepresidente dell'Associazione Navaid. Poco ...

