Albano Carrisi | l’Ucraina lo inscerisce nella ‘lista nera’ | “È minaccia alla sicurezza

(Di lunedì 11 marzo 2019)è stato inserito dall’Ucraina‘lista nera’ degli individui considerati unanazionale. L’elenco è compilato e aggiornato dal ministero della Cultura in base alle richieste del Consiglio die Difesa nazionale del, dei servizi diucraini e del Consiglio della Tv e Radio nazionali.black list ci sono ora 147 persone.Al Bano e Romina Power a partire dagli anni Ottanta e Novanta sono famosi anche in Unione Sovietica. Il cantante pugliese è notoriamente un sostenitore di Vladimir Putin, per il quale non ha mai nascosto le sue simpatie politiche. Nel dicembre 2017, come spiegò lui stesso, è stato l’unico cantante straniero ad esibirsi durante le celebrazioni per i 100 anni del Kgb,presenza del presidente russo. “Lo sostengo da tempi non sospetti. È un grande. Ha un senso ...

