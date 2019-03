Sesso tantrico | se il culmine del piacere non è l’orgasmo

vanityfair

(Di domenica 10 marzo 2019) Il nomeOriginiYogaOshoLa figura del guruChesia il coronamento di un rapporto sessuale è un fatto che diamo per scontato. Anzi, quando non viene raggiunto (costantemente), iniziano le perplessità, le crisi e infine i problemi di coppia. Già, perché nella società occidentale, ilha un’impostazione lineare: dal corteggiamento fino all’atto sessuale, che si conclude con, possibilmente di entrambi. Ma non per tutti è così. Nel, ad esempio, questa visione svanisce.Il tantra è «un insieme di dottrine basate sul principio della trasgressione» spiega il professor Guido Brivio dell’Università di Torino. «La trasgressione era in primis quella dell’ordine basato sulla purezza».Ma il tantrismo ha da sempre un obbiettivo che va aldilà della semplice infrazione delle regole. Semplificando molto, si potrebbe dire che nel tantrismo la persona mette in ...

