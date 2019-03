Rousseau e la farsa della Blockchain La sfida del Pd

huffingtonpost

(Di domenica 10 marzo 2019) Le dichiarazioni roboanti di Davide Casaleggio sulle modifiche per le votazioni sulla piattaformautilizzando la, confermano quello che abbiamo sempre detto e pubblicamente dimostrato a Roma il 15 dicembre scorso alle Officine Farneto, in occasionegiornata PD #aporteaperte. La piattaformaè opaca, obsoleta e piena di buchi. Oggi aggiungo che non cambia nulla se utilizza o meno lacosì come da loro propaganda.Anzi, dopo il flop tecnologico del voto susull'autorizzazione a procedere sul ministro Salvini sul casonave Diciotti, Casaleggio prova a nascondersi dietro paroloni complessi utilizzando in questo caso specifico lacome uno 'specchietto per le allodole'.Ribadiamo a Casaleggio un concetto molto semplice e banale: l'associazionee la società privata che di fatto la controlla, ...

