Pagelle Frosinone-Torino 1-2 | highlights e tabellino del match – VIDEO

Frosinone-Torino 1-2 - le Pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/7 Fabrizio Corradetti / LaPresse ...

Pagelle Frosinone-Torino - highlights e tabellino del match – VIDEO : Pagelle FROSINONE TORINO – Tutto pronto per il match dello Stirpe Frosinone-Torino, valido per la 27° giornata di Serie A. Vediamo nel dettaglio le scelte dei tecnici Frosinone Torino probabili formazioni. Nel Frosinone di Marco Baroni la squalifica di Cassata apre un problema a centrocampo. Per riempirlo, il tecnico toscano può scegliere varie opzioni ma le più percorribili […] L'articolo Pagelle Frosinone-Torino, highlights e tabellino ...

Pagelle Genoa-Frosinone 0-0 - highlights e tabellino del match – VIDEO : Pagelle GENOA FROSINONE 0-0 – Poteva chiudere forse, definitivamente, questo pomeriggio il Genoa il discorso legato alla propria salvezza. Gli uomini di Prandelli invece non approfittano del fattore casalingo per avere la meglio di un Frosinone giunto a Marassi con la consapevolezza di non aver nulla da perdere. Liguri e laziali si spartiscono la posta […] L'articolo Pagelle Genoa-Frosinone 0-0, highlights e tabellino del match – ...

Genoa-Frosinone 0-0 - le Pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/14 Tano Pecoraro/LaPresse LaPresse/ ...

Pagelle Genoa-Frosinone - highlights e tabellino del match – VIDEO : Pagelle GENOA FROSINONE – Abbiamo imparato in queste ultime uscite che il Genoa vive sulla sfida a distanza tra Lazovic e Bessa. Si passa dal 4-3-3 con Lazovic e Kouamè larghi, al 4-3-1-2 con l’italo-brasiliano che agisce da trequartista. Il ballottaggio si rinnova anche contro il Frosinone ma attenzione perché esiste anche una soluzione che […] L'articolo Pagelle Genoa-Frosinone, highlights e tabellino del match – VIDEO proviene ...

Frosinone-Roma - le Pagelle : El Shaarawy è decisivo - Nzonzi non va : dal nostro inviato FROSINONE Dzeko ringhia, Olsen due facce della farfalla, brivido Manolas. OLSEN 6 Una parata maldestra, una sfarfallata e il primo gol subito somiglia tanto a un'autorete. Non in ...

Serie A - Pagelle Frosinone-Roma 2-3 : Il francese è un campione del mondo con amnesie poco "Mondiali". Goldaniga 4.5 Diciamo che il concetto di sufficienza vale anche per l'atteggiamento del difensore giallazzurro: lui pensa di ...

Pagelle Frosinone-Roma 2-3 - highlights e tabellino del match – VIDEO : Pagelle FROSINONE ROMA – Emozioni a non finire allo Stirpe per Frosinone-Roma, partita valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Un match per nulla scontato tra i ciociari e i capitolini. In vantaggio i padroni di casa dopo appena cinque minuti di gioco con Ciano con un tiro dalla distanza divenuto vincente […] L'articolo Pagelle Frosinone-Roma 2-3, highlights e tabellino del match – VIDEO proviene da Serie A ...

Frosinone-Roma 2-3 - le Pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/38 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Pagelle Frosinone-Roma - highlights e tabellino del match – VIDEO : Pagelle FROSINONE ROMA – I precedenti hanno visto la Roma vincere tutte e tre le gare, segnando ben 9 reti e subendone soltanto una, con una media di 3 goal a partita per i giallorossi. Se la gara di andata, disputata all’Olimpico il 26 settembre 2018 finì 4 a 0 per i giallorossi, i precedenti […] L'articolo Pagelle Frosinone-Roma, highlights e tabellino del match – VIDEO proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla ...

Pagelle Juve-Frosinone : Dybala top - male il centrocampo (GDS) : Pagelle Juve-Frosinone – L’anticipo del Venerdì sera ha visto una Juventus passeggiare sul Frosinone. La squadra di Allegri ha da subito indirizzato il match ed a quel punto si è visto più che altro un allenamento in vista dell’andata degli ottavi di finale di Champions contro l’Atletico Madrid. Ciociari mai in grado di impensierire la […] More

Pagelle Juventus-Frosinone 3-0 - highlights e tabellino del match – VIDEO : Pagelle Juventus-Frosinone 3-0, highlights e tabellino del match – VIDEOPagelle JUVENTUS FROSINONE – Tutto estremamente facile per i bianconeri guidati dal tecnico Massimiliano Allegri in questo match che fa da apertura alla ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Fin dai primissimi minuti di gioco si è infatti vista l’enorme differenza tecnica delle due squadre. […] L'articolo Pagelle Juventus-Frosinone 3-0, ...

Pagelle Juventus-Frosinone 3-0 - i voti : promossi e bocciati del match : Pagelle JUVENTUS FROSINONE- Una Juve devastante nei primi 45′ minuti. Decidono i gol di Dybala, sinistro strepitoso da circa 25 metri, e gol di Bonucci al 17′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Primo tempo che va in archivio dopo una prestazione maiuscola. In grande spolvero anche la retroguardia bianconera con Chiellini e Bonucci nuovamente in […] More

Juventus-Frosinone 3-0 - le Pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/31 Fabio Ferrari/LaPresse ...