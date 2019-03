Juve | Kean contropartita in uno scambio made in Raiola

Juve : Pjanic in tribuna con la famiglia di di Kean - ora testa all'Atletico : TORINO - Dopo la vittoria convincente contro l' Udinese di ieri sera all'Allianz Stadium, la Juve si concentra sull'importantissima sfida di martedì nel ritorno di Champions League contro l' Atletico ...

Doppietta millennial Kean - Juve travolge Udinese : La lunga attesa della rivincita di Champions contro l'Atletico Madrid e' stata ingannata dalla Juventus con una schiacciante vittoria (4-1) sull'Udinese, avversaria fin troppo morbida. Doppietta di Kean, classe 2000 con grandi potenzialita' gia' emerse quando era ancora piu' giovane, reti di Emre Can e Matuidi, nella serata con molti big bianconeri in panchina, a partire da Ronaldo (ma anche Chiellini, Dybala, Mandzukic, e Bonucci ma solo fino ...

Serie A - Juventus-Udinese 4-1 : Kean si prende la scena : Stravince la Juventus nell'anticipo della 27a giornata di Serie A rifilando un 4-1 all'Udinese nonostante l'ampio turnover varato da Allegri. Senza CR7, a riposo in vista della Champions, a prendersi ...

Kean si traveste da Ronaldo - la Juve asfalta l’Udinese : poker bianconero allo Stadium : Vittoria facile della Juventus sull’Udinese nell’anticipo del venerdì della 27ª giornata di Serie A: ottima prova dei bianconeri, adesso con la testa all’Atletico Madrid Massimiliano Allegri non può che ritenersi soddisfatto, nel giorno in cui si celebra la festa della donna, per l’ottima prestazione della sua Juventus nell’anticipo del venerdì della 27ª giornata di Serie A. La squadra bianconera ha ospitato ...

