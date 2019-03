Essere Andy Murray | grazie a mamma Judy

gqitalia

(Di domenica 10 marzo 2019) «Scappiamo». Nella voce di Jamie una nota neutra segnala il panico congelato.lo segue, porgendogli la mano. Non ha nemmeno 9 anni, i 10 compiuti di Jamie devono sembrargli un’età molto autorevole. «Scappiamo, vieni». I due fratelli sono nell’angolo più lontano dall’accesso principale della palestra di Dunblane, all’interno della Primary School della cittadina scozzese. Vedono da una certa distanza che l’uomo appena entrato è il capo scout al quale la madreha dato più di un passaggio dal Tennis Club al centro. Un tipo tranquillo, anche gentile,ricorda che la madre lo chiamava Thomas. Ecco, adesso Thomas ha in mano due pistole e non sembra per niente gentile. «Scappiamo di qua, seguimi». Jamie se ne va in silenzio dalla porta laterale, portandocon sé senza fare rumore. Da lì escono nel corridoio ormai deserto – chi poteva è scappato – ma per guadagnare il portone e ...

Andy_Phin : @Matteo_Caprioli @DarioCaelli @luftbrucke @OGiannino La delega deve sempre essere quanto più critica possibile. Non… - andy_reds : RT @Miein: Gianni Rodari 60 anni fa era più avanti dei libri scolastici odierni. Ma si capisce, lui doveva essere un buonista radical chic… - VincePastore : No dai, quello non può essere Andy Brehme #EintrachtInter #EuropaLeague -