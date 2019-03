CONSIGLI NON RICHIESTI Magri | Ispi | | come prepararsi a una carriera internazionale

Via della Seta - il CONSIGLIere di Trump 'L Italia non legittimi le vanità cinesi' : 'L'Italia è un'importante economia globale e una grande destinazione per gli investimenti. Non c'è bisogno che il governo Italiano dia legittimità al progetto di vanità cinese per le infrastrutture'. A twittarlo è Garret ...

CONSIGLIere Trump : "L'Italia non ha bisogno di legittimare progetto Pechino" : "L'Italia è un'economia globale importante e una grande destinazione d'investimento. Non c'è bisogno che il governo italiano legittimi il progetto cinese di vanità infrastrutturale". Lo afferma, in un tweet, Garrett ...

Frosinone - raid e tangenti per il cimitero : cinque arrestati. C’è anche un CONSIGLIere comunale di Ferentino : Minacciavano e ricattavano con veri e propri raid un imprenditore che si era aggiudicato un appalto per farsi consegnare una tangente. È quanto emerso dalle indagini dei carabinieri di Tivoli, in provincia di Roma, che hanno arrestato cinque persone tra la provincia di Roma e Frosinone, accusate di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Tra gli arrestati figurano un consigliere comunale di Ferentino, in provincia di Frosinone, e alcuni ...

8 CONSIGLI per non mollare. La life coach spiega come smettere di sentirsi inferiori : Tutte le più grandi storie di questo mondo sono condite da cima a fondo con fallimenti, perché quelli sono passaggi obbligatori di qualsiasi esistenza. Quindi appunto prendeteli alla leggera e ...

Spazio - Tajani : “La Commissione non blocchi l’accordo Pe-CONSIGLIo” : Il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani chiede alla Commissione Ue di non bloccare l’accordo raggiunto tra Parlamento e Consiglio Ue sul nuovo programma spaziale europeo e si dice “stupito” della posizione assunta dall’esecutivo comunitario. In una nota Tajani ricorda che “il 27 febbraio scorso i co-legislatori, Parlamento Ue e Consiglio, sono giunti ad un accordo per il nuovo programma spaziale, sulla ...

Go Imperia - Pd : 'Non sarebbe stato meglio per i CONSIGLIeri comunali evitare di partecipare ad una gara d'appalto?" : Ed in ogni caso, in termini di opportunità politica non sarebbe stato meglio per i consiglieri comunali evitare di partecipare ad una gara d'appalto? Il PD cittadino rimane vigile in attesa di ...

CONSIGLI NON RICHIESTI/ Master - l'investimento su se stessi che aiuta sul lavoro : Cresce il numero di Master che si rivolgono non solo ai giovani, ma anche ai manager: è un investimento importante su di sé

Eraclea - i CONSIGLIeri comunali non si dimettono : solidarietà al sindaco arrestato per voto di scambio : L’arresto del sindaco di Eraclea per collusioni con le cosche locali della camorra sta diventando uno sconcertante caso di solidarietà e simpatie nei confronti dell’amministratre. L’avvocato Mirco Mestre è finito in carcere con l’accusa di voto di scambio: secondo gli inquirenti ha sollecitato e poi accettato da Luciano Donadio, indicato come il dirigente del gruppo criminale, per il tramite di Emanuele Zamuner, “la ...

Verona - il Congresso mondiale famiglie ha patrocinio della Presidenza CONSIGLIo. Buffagni (M5s) : “Non nel mio nome” : Dal 29 al 31 marzo Verona ospiterà la tredicesima edizione del Congresso mondiale delle famiglie, una manifestazione che fa capo alla International Organization of Families, che riunisce diverse associazioni pro life e anti-LGBTQ+ con posizioni anche estremiste, e che vedrà la partecipazione di diversi politici italiani, tra cui il ministro della Famiglia e dei Disabili Lorenzo Fontana, il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, la leader di ...

Il CONSIGLIo di Stato ha deciso nuovamente che gli insegnanti diplomati non potranno essere inseriti nelle graduatorie che permettono l’assunzione : L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha emesso due sentenze nelle quali viene ribadito che gli insegnanti in possesso di un diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002 saranno esclusi dalle graduatorie a Esaurimento (GaE), cioè le graduatorie a cui sono iscritti i docenti in

Veneto : Zanoni (Pd) - 'in CONSIGLIo regionale rinvio per legge su abbattimento lupo' : Venezia, 26 feb. (AdnKronos) - “Oggi è una bella giornata per la tutela di ambiente, fauna selvatica e montagna. Voglio ringraziare associazioni e cittadini che si sono mobilitati sia tramite mail che di persona, manifestando fuori da Palazzo Ferro Fini”. Andrea Zanoni, consigliere del Partito Democ

Di Maio : tetto due mandati non varrà per CONSIGLIeri comunali : Via il limite dei due mandati per i consiglieri comunali. Lo ha detto il vicepremier e capo politico M5s, Luigi Di Maio, parlando in conferenza stampa alla Camera. "Fare il consigliere comunale non si può pensare sia un privilegio, lo dico in generale non solo per M5s. Oggi - ha aggiunto - un nostro eletto in un comune è presidio di legalità e lotta contro i privilegi e contro la gestione disinvolta dei comuni. Dobbiamo discutere nuove regole: ...

Il CONSIGLIere Galli a Le iene : 'Non chiedo scusa ad Emma Marrone - dovrebbe farlo lei' : Durante la puntata de Le iene di domenica 24 febbraio è stato trasmesso un servizio che ha indignato l'opinione pubblica: un'inviata del programma, infatti, ha intervistato Massimiliano Galli dopo il commento sessista che ha scritto su Facebook contro Emma Marrone. L'uomo, nonostante sia stato espulso dalla Lega per l'offesa che ha rivolto alla cantante, non si è mostrato pentito delle parole che ha usato sui social, anzi ha fatto sapere che ...

"Apri le cosce" : il CONSIGLIere leghista non si scusa con Emma (e rincara la dose) : "Le Iene" hanno intercettato Massimiliano Galli che non chiede scusa alla cantante Emma Marrona, anzi... Ecco il video