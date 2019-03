WhatsApp nei processi penali | quando le chat posso essere utilizzate come prova

Da ingiuria a diffamazione nei gruppi WhatsApp : prima storica sentenza in Italia : Quando parliamo di WhatsApp ci soffermiamo spesso e volentieri sulle bufale e le truffe che vengono messe in circolazione, al punto che di recente vi abbiamo parlato sulle nostre pagine di un aggiornamento utile a limitare proprio il fenomeno in questione. Tuttavia, all'interno delle chat, soprattutto quelle dei gruppi, è sempre più frequente un altro tipo di problema. Mi riferisco alle offese pubbliche verso altri membri della cerchia, al punto ...

WhatsApp : in fase di test la possibilità di entrare nei gruppi solo con il consenso : Anche se Whatsapp è l'applicazione di messaggistica instantanea più diffusa al mondo, con oltre 1,5 miliardi di utenti attivi, molto spesso presenta dei risvolti un pochino "fastidiosi". Ad esempio, quando si ricevono messaggi in continuazione dalle varie chat di gruppo a cui si è, volontariamente o involontariamente, entrati a far parte. E a volte questi messaggi arrivano nei momenti più disparati e non certo ideali. Questa eventualità riguarda ...

WhatsApp - per entrare nei gruppi serve il consenso : Whatsapp continua a cambiare. Dopo aver introdotto la possibilità di cancellare i messaggi già inviati, l'app di messaggistica inserisce un altro tassello importante nel proprio sviluppo: lo stop all'ingresso degli utenti nelle chat di gruppo senza il loro consenso. Basta maxi-gruppi per la cena degli amici o per il ritrovo dei figli, d'ora in poi non sarai più tirato in mezzo ma potrai rifiutare l'entrata in ...

Adescano via WhatsApp una ragazza disabile e la violentano : nei guai due uomini di 53 e 64 anni : Il padre di una ragazza marchigiana disabile ha scoperto immagini sul suo smartphone che la ritraevano nuda assieme a due uomini adulti, che l'avevano precedentemente adescata via WhatsApp e che l'avrebbero anche violentata. La vicenda è finita in tribunale: al via processo bis per un 53enne di Civitella già condannato in primo grado a 4 anni, mentre un 64enne di Corropoli è già stato condannato in appello a 3 anni e 4 mesi di ...

WhatsApp : arriva il consenso per entrare nei gruppi : Vi è mai capitato di trovarvi in gruppi WhatsApp senza aver fatto nulla per entrarvi? Questa potrebbe essere la notizia che stavate aspettando. Secondo un'indiscrezione pubblicata dal sito WABetaInfo, ...

WhatsApp - servirà il consenso per inserire un utente nei gruppi : 38 milioni di messaggi al minuto WhatsApp, servizio di messaggi chat di proprietà di Facebook, è utilizzata da oltre 1,5 miliardi di utenti nel mondo e fa parte, insieme a Messenger, dell'ecosistema ...

WhatsApp : nei gruppi si entra solo dando consenso/ Ecco il nuovo aggiornamento : WhatsApp, nuovo aggiornamento in arrivo per la gioia di tanti utenti: non sarà più possibile entrare nei gruppi senza aver dato il proprio consenso.

È reato segnalare autovelox e posti di blocco su WhatsApp : decine di persone nei guai : Un tempo si facevano "i fari", ovvero si dava un colpo di abbaglianti agli automobilisti che transitavano nella direzione...

WhatsApp : col nuovo aggiornamento si potrà rispondere in privato nei gruppi : Whatsapp sta per introdurre importanti novità per i propri utilizzatori. Infatti, gli sviluppatori della famosissima chat verde, di proprietà di Facebook, hanno comunicato ufficialmente che, dal prossimo aggiornamento dell'app sarà possibile che due soggetti, appartenenti allo stesso gruppo, potranno chattare privatamente senza dover necessariamente uscire dal gruppo, ma rimanendo all'interno dello stesso. Cosa che sicuramente piacerà agli ...