Tris del Barca che torna a +7

Tris del Barca - torna a +7 sull'Atletico : ROMA, 9 MAR - Il Barcellona prosegue la propria corsa verso il quarto titolo spagnolo degli ultimi cinque anni. I blaugrana guidati da Ernesto Valverde hanno battuto per 3-1 al Camp Nou il modesto ...

Cast e personaggi di Modern Family 10 su Fox dall’8 marzo - un Triste addio nella penultima stagione della serie : La famiglia Pritchett torna a intrattenere il pubblico con il Cast e personaggi di Modern Family 10. La penultima stagione della serie debutta su Fox (canale 112 di Sky) da venerdì 8 marzo. Il decimo capitolo della comedy pluripremiata agli Emmy si apre con la consapevolezza che le loro assurde vicende narrate in una Los Angeles quasi surreale volgono al termine; infatti la serie è stata rinnovata per un'undicesima stagione che sarà anche quella ...

Benvenuti al sud al posto di Cortellesi-Albanese. E anche STriscia sbaglia il lancio del film : Sarebbe dovuto andare in onda mercoledì sera su Canale 5, ma per la prima tv in chiaro di Mamma o papà? bisognerà ancora attendere. Il film con Paola Cortellesi e Antonio Albanese è stato infatti sostituito in extremis dall’ennesima replica di Benvenuti al sud.Il cambio in corsa ha colto di sorpresa persino Ficarra e Picone, che al termine di Striscia la notizia hanno lanciato il film sbagliato, ovvero quello inizialmente ...

UK - il ricordo del fratello di Flur dopo il suicidio : 'Non siate Tristi per la sua morte' : Un dramma nel dramma quello che è accaduto lo scorso 29 gennaio nel Regno Unito, dove una giovane ragazza ha purtroppo perso la vita. Questa è la storia tornata in evidenza nei giorni scorsi, dopo le recenti parole di suo fratello, con le quali ha voluto celebrare e ricordare la vita breve ma intensa della sua sorellina. La vittima è la ventiquattrenne Flur McDonald che si è tolta la vita improvvisamente a causa della scomparsa prematura dei ...

Isola dei Famosi 2019 - Viola Valentino : “Il comportamento di Corona nei confronti di Riccardo è sleale. Sono molto Triste e inca**ata. Sono delle belve” : “Se il venticello si trasformasse in tempesta, Riccardo capirà cosa vuol dire fare del male alle persone. Non Sono stata tradita una volta, ma mille, diecimila volte. Sarebbe ripagato con la stessa moneta. Non so se l’accetterà con la stessa dignità. Lei può negare tutto ma ci Sono delle prove. O la mettano a tacere, o vedremo gli sviluppi”, aveva dichiarato Viola Valentino lunedì scorso a Storie Italiane parlando del caso ...

VIDEO Torino-Chievo 3-0 - Highlights - gol e sintesi della partita. Tris dei granata - esaltati nel finale : Un destro devastante di Andrea Belotti, la conclusione di pregevole fattura di Rincon e il Tris di Simone Zaza valgono il successo al Torino di Walter Mazzarri sul rettangolo di gioco piemontese contro il Chievo, nel match valido per il 26° turno di Serie A. La marcatura del “Gallo” abbatte il muro clivense davanti alla porta di Sorrentino, costretto a raccogliere la palla nel sacco. L’attaccante ha messo a segno così ...

Compie quarant'anni ma è destinato all'estinzione : il compleanno Triste del Cd : Il Cd ha quarant'anni, ma non se li porta molto bene. L'8 marzo del 1979 la Philips presentava il primo compact disc, destinato a rivoluzionare l'ascolto e anche la memorizzazione digitale delle ...

Truffa del Postamat : STriscia smaschera la frode sugli acquisti online col vaglia veloce : "Striscia la Notizia" continua a manifestare l'attenzione nei confronti dei cittadini, provando a denunciare situazioni che possono portare alle volte a situazioni incresciose e, in altre, addirittura a perdere del denaro, come accaduto con la così detta "Truffa del Postamat". Uno strumento di cui alcuni malintenzionati si servono per appropriarsi indebitamente di denaro, Truffando dei malcapitati che si vedono il conto corrente svuotato a volte ...

Una commissione indipendente dell’ONU ha stabilito che Israele violò i diritti umani nella gestione delle proteste nella STriscia di Gaza : Una commissione indipendente dell’ONU ha stabilito che Israele violò i diritti umani nella gestione delle manifestazioni di protesta organizzate nei mesi scorsi nella Striscia di Gaza, vicino al confine israeliano. Durante le proteste, organizzate per diversi venerdì di seguito, l’esercito

Cavalli mascherati da zebre rivelano il segreto delle sTrisce : Cavalli mascherati da zebra, ma che non hanno nulla a che fare con il Carnevale: sono stati i protagonisti dell'esperimento che conferma definitivamente la funzione delle strisce, dimostrando che ...

U&D - Nino Castanotto del trono over aggredisce troupe di STriscia : servizio in onda ieri : Martedì, 26 febbraio, Striscia la notizia è tornata a parlare di Nino Castanotto, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne accusato di truffa da alcuni ex dipendenti. Sulla vicenda il tg satirico ha aggiunto nuovi particolari e l'inviata Stefania Petyx ha raggiunto l'uomo per un commento sulla vicenda. Peccato che Castanotto non sia stato particolarmente collaborativo e abbia aggredito l'inviata e la troupe, danneggiando anche la telecamera ...

