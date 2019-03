Scegliamo di stare dalla parte delle bambine | e voi?

huffingtonpost

(Di sabato 9 marzo 2019) Nella giornata internazionale della donna, l'UNICEF lancia la campagna #8marzocon lo slogan "Posso essere quello che voglio", che è anche il titolo del nuovo rapportoe un manifesto per la promozione della parità di genere a tutti i livelli.Perché nel mondo 600 milioni di ragazze hanno la potenzialità per dare vita a importanti cambiamenti, di diventare imprenditrici, scienziate, visionarie, leader politiche ma ogni giorno incontrano barriere che ostacolano questo percorso.L'ultimo rapporto UNICEF denuncia un numero impressionante di violenze che coinvolgee ragazze di tutto il mondo: tra queste le mutilazioni genitali - subite da almeno 200 milioni di donne, i matrimoni precoci - si parla di12 milioni dicostrette al matrimonio ogni anno, ma anche le violenze sessuali che riguardano circa 15 milioni di ragazze adolescenti ...

