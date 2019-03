Motomondiale | disastro Valentino Rossi | Vinales prima pole Motogp in Qatar

ansa

(Di sabato 9 marzo 2019) Lo spagnolo ha fatto segnare sotto i riflettori del circuito di Losail il tempo di 1'53''546, precedendo Andrea Dovizioso con la Ducati, +198 millesimi, e il campione del mondo Marc Marquez , +199, ...

contribuenti : Motomondiale: è di Vinales prima pole in Motogp. Disastro Rossi in Qatar - CretellaRoberta : Motomondiale: è di Vinales prima pole in Motogp. Disastro Rossi in Qatar: Solo terzo Marquez, disastro Rossi che pa… - GiaPettinelli : MotoGP : è di Vinales prima pole del motomondiale. Disastro Rossi in Qatar - Sport - ANSA -