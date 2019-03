L’Italia è stata battuta 57-14 dall’Inghilterra nel penultimo turno del Sei Nazioni

ilpost

(Di sabato 9 marzo 2019) La Nazionale italiana di rugby è57-14 dall’Inghilterra neldel torneo Sei. Allo stadio Twickenham di Londra la partita èequilibrata soltanto per i primi quindici minuti, con una meta segnata per parte (Jamie George

chetempochefa : 'L'Europa non può andare avanti se l'Italia non è d'accordo, l'Europa è stata sognata in Italia nel momento delle t… - chetempochefa : 'Questa paura dell’apertura non è nel dna degli italiani, l’Italia è un Paese che si è costruito in questa apertura… - BarbaraRaval : RT @MinutemanItaly: Tutto il Sud Italia è più povero rispetto al 2000. E la Lombardia è stata sorpassata nella scala della ricchezza persin… -