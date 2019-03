huffingtonpost

(Di sabato 9 marzo 2019) L'unico che può consolarsi davvero è Matteo Renzi. Già perché nessuno come lui ha lamentato il "fuoco amico" contro il suo governo. Ma allora cosa dovrebbe dire il povero professor, che proprio oggi riesce (dopo giornate per molti versi drammatiche) a prendere una semi-decisione su Tav (indicando con una lettera a Telt di rinviare i bandi, che è un modo per non dire di si, ma nemmeno per dire no, quindi per tenere in vita il progetto), che però viene subito bombardato senza pietà dal presidente della Camera RobertoEcco le parole della terza carica dello Stato: "Il No alla Tav non è un atto ideologico, ma una battaglia identitaria del Movimento Cinque Stelle". Insomma, dice, il M5S "è" No Tav per costituzione, per ragion d'essere definitiva ed inalienabile.Per carità, è del tutto legittimo ...

HuffPostItalia : Così Fico manda Conte in 'fuorigioco' - formichenews : Così Fico manda Conte in fuorigioco. Il commento di @roberto_arditti - Politica111 : Così Fico manda Conte in fuorigioco -