Trento | l’ex di FdI rivisita la via Gluck | “C’era un ragazzo della Wehrmacht… ogni

(Di venerdì 8 marzo 2019)unWehrmacht si divertiva a giocare con me/ qual era il gioco non te lo dico,mattina spariva un amico…”. L’ex presidente di Fratelli d’Italia a, Marika Poletti, diventata poi capa di gabinetto dell’assessore provinciale agli Enti locali, è stata costretta a dimettersi per un tatuaggio che rappresenta una croce runica (come dice lei) e o una croce nazista (come sostenuto dalle opposizioni). Il video che è saltato fuori in rete, tuttavia, tende a smentirla: PolettiIlviain chiave nazista insieme ad alcuni amici.L'articolo, l’ex di FdIla via: “C’era unWehrmacht…mattina spariva un amico” proviene da Il Fatto Quotidiano.

