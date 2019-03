Traffico Roma del 08-03-2019 ore 08 | 00

romadailynews

(Di venerdì 8 marzo 2019) VIABILITÀVENERDÌ 8 MARZOORE 7:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SOLITOIN ENTRATA IN CITTÀ SULLE PRINCIPALI VIE CONSOLARI, IN PARTICOLARE INCOLONNAMENTI SULLE VIA CASSIA E FLAMINA DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24TERAMO LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANG.EST. PROSEGUENDO SULLA TANG.EST INCOLONNAMENTI DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO. IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO SAN GIOVANNI, CODE ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24 E A SEGUIRE TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE. SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER LAVORI A PARTIRE DALLA VIA APPIA ...

