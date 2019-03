Torta mimosa ripiena di crema pasticcera al limone

Ricetta Torta mimosa : un soffice pan di Spagna farcito con crema pasticcera : La torta mimosa è un dessert gustoso e coreografico alla vista, poiché decorato con briciole di pan di Spagna che riproducono lo stesso effetto delle mimose. La tradizione vuole che questa Ricetta sia preparata per la festa della donna, quindi l'8 marzo, ma la torta è perfetta per essere servita in tavola in qualsiasi occasione. Due morbidi dischi di pan di Spagna racchiudono una delicata farcia con crema pasticcera, generando un viaggio nel ...

La Torta mimosa - ecco come farla in pochi passi : Cosa farai la sera della festa della donna? Festeggerai con le amiche? Se così fosse, al menù della serata sicuramente non può mancare un dolce finale con un classico: la torta mimosa. ecco come farla! Ingredienti Per il pan di Spagna: 170 g di farina 220 g di zucchero 40 g di burro 6 uova una bustina di vaniglina sale Per la crema pasticciera: 3 tuorli 2 cucchiai di zucchero 3 dl di latte 2 cucchiai di farina una bustina di ...