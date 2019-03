Matteo Renzi: “Annullata decisione assurda su miei genitori, giorni più brutti per famiglia”

(Di venerdì 8 marzo 2019) L'ex presidente del Consiglio,, gioisce per ladel Tribunale del Riesame di annullare gli arresti domiciliari per i suoi: "Isono tornati in libertà. Il Tribunale del Riesame infatti ha annullato ladel gip,che era parsa a molti, dal primo momento, abnorme e".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...