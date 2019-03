Femminicidio a Messina | uccide di botte la fidanzata che voleva lasciarlo

Femminicidio - 23enne trovata morta in casa a Messina : confessa il fidanzato : Una ragazza di 23 anni, Alessandra Immacolata Musarra, è stata trovata morta in casa a Messina, nel quartiere di Santa Lucia Sopra Contesse. Il fidanzato, Christian Ioppolo, rintracciato e interrogato a lungo dalla polizia, ha confessato di averla uccisa. L’indagine è coordinata dal procuratore Maurizio De Lucia e per l’uomo c’è un provvedimento di fermo. Secondo quanto riporta, La Repubblica, i familiari della vittima si sono ...