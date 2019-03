Via della Seta | quello che c è da sapere

Viavai a Palazzo Chigi. Giuseppe Conte nella war room della Tav : Palazzo Chigi è la war room della Tav. Nelle stanze del Governo da martedì mattina è iniziato un vertice permanente e a oltranza. Telefonate, incontri, contrattazioni. Dopo una notte tormentata e infruttuosa, per Giuseppe Conte è una giornata estremamente complessa, perché tra Lega e M5S non c'è accordo e si respira un clima di pre-crisi di Governo.Stamattina l'ambasciatore francese Christian Masset ha ...

Pensioni - al Via il riscatto della laurea : come presentare domanda e quanto costa : Da oggi è possibile presentare domanda per chiedere il riscatto della laurea, ovvero far rientrare nel calcolo degli anni di contributi versati anche quelli di studio universitario. La novità riguarda il costo del riscatto, che con il decretone su reddito di cittadinanza e quota 100 è stato abbassato. Ecco come presentare domanda e quanto costa riscattare la laurea.Continua a leggere

Ponte - rinViata la demolizione della pila 8 : Dopo il ritrovamento di particelle d’amianto, posticipato l’uso dell’esplosivo per una delle torri del viadotto Morandi

Riscatto della laurea agevolato : al Via le domande per gli under 45 : Arriva la circolare dell'Inps che di fatto consente da subito la presentazione delle domande. Chi rientra nei limiti d'età ma anche non ha contributi versati prima del 1996, non ha pensione ed è iscritto all'assicurazione generale obbligatoria (dipendenti, autonomi o gestione separata) può così riscattare la laurea con un onere agevolato....

Petra - al Via a Genova le riprese della nuova serie con Paola Cortellesi : Dal personaggio spagnolo a quello italiano grazie alla sempre brava Paola Cortellesi che diventa Petra Delicato, ossia quella Petra Delicado inventata dalla celebre scrittrice spagnola Alice Gimenez Bartlett conosciuta anche da noi grazie ai libri della Sellerio. Le riprese della nuova serie targata Sky con Cattleya e Bartlebyfilm sono iniziate a Genova e vedono alla regia Maria Sole Tognazzi. Dopo il capoluogo ligure la produzione si sposterà ...

Biathlon - Mondiali 2019 : Laura Dahlmeier non sarà al Via della staffetta mista per un piccolo problema di salute. Denise Herrmann la sostituirà : Dopo una lunga attesa finalmente si comincia. Oggi, ad Oestersund (Svezia), prenderanno il via i Mondiali di Biathlon ed in programma vi sarà la staffetta mista. Per l’Italia saranno in gara Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch. Il Bel Paese ha subito delle possibilità di andare a medaglia. Rispetto a quanto preventivato alla vigilia, ci sarà un piccolo cambiamento in tema di formazione: Hofer sarà in terza ...

[Il Caso] Stop degli Stati Uniti a Di Maio : l'Italia non può entrare nella nuova Via della Seta cinese : "Questo matrimonio non s'ha da fare". Questo il senso del messaggio inviato da Washington a Roma sull'intenzione del nostro governo di aderire ufficialmente al progetto cinese Belt and Road, più ...

Violenza nell'ascensore della circumvesuViana : da venti giorni era la loro preda : Circa venti giorni fa, i tre ragazzi di età compresa tra i 18 e i 20 anni ci avevano già provato a violentare questa povera ragazza di 24 anni. Anche quella volta, l'approccio è stato violento e brutale, però purtroppo non fu denunciato dalla vittima. E quindi, quando due giorni fa, i tre presunti stupratori hanno incontrato nuovamente la vittima, sono partiti di nuovo alla carica per completare ciò che avevano iniziato circa venti giorni prima. ...

L'inViato Usa per il Venezuela : 'L'Italia non si è unita alla linea della Ue - siamo delusi' : ... ma quella militare non è all'ordine del giorno : 'Abbiamo molti piani, e molti passi che possiamo compiere, con effetti sull'economia, il sistema finanziario, i membri del regime. Sono passi in ...

L'Italia verso l'adesione alla nuova 'Via della seta' cinese. Le critiche di Usa e Ue : 'Vogliamo assicurarci che i prodotti Made in Italy possano avere più successo in termini di volumi di export verso la Cina, che è il mercato a più rapida crescita al mondo'. Alle parole del ...

Auguri Festa della donna 2019 : immagini da inViare su Whatsapp : Auguri Festa della donna 2019: immagini da inviare su Whatsapp L’8 marzo, la Festa delle donne si avvicina, come fare gli Auguri a mamme e nonne, fidanzate e mogli, amiche e colleghe? Se proprio non si ha il tempo o il modo di donare un mazzo di mimose, nell’epoca dei social si possono facilmente raggiungere con una frase inviata tramite Whatsapp; d’altra parte, immagini e gif possono risultare più simpatiche e originali. Auguri Festa ...

Via della seta - Usa : Italia prema su Cina : 6.03 Gli Stati Uniti intervengono in merito all'ipotesi che l'Italia si proponga come apripista nell'Unione europea per la nuova Via della seta, il progetto di Pechino per connettere Asia, Europa e Africa. "Invitiamo tutti gli alleati e i partner, inclusa l'Italia, a fare pressione sulla Cina affinché porti i suoi sforzi di investimenti globali in linea con gli standard internazionali accettati e con le pratiche migliori", ha dichiarato ...

L'Italia sulla Via della Seta irrita Washington : «Siamo scettici» : Come grande Paese e grande economia, L'Italia sa dove si trova il suo interesse e può fare politiche indipendenti», ha detto il portavoce degli Esteri. Roma rischia di essere presa tra i due fuochi ...

LaVia e «I giganti della montagna» : una corte di clown pirandelliani : Un teatro diroccato con uno svolazzante telo sulla breccia di fondo, precaria separazione del mondo della poesia e dell'immaginazione da quello degli spietati giganti, è il luogo scelto da Gabriele ...